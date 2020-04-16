一航廈史上首度入境掛蛋 桃機17日起停用20個登機門 

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，政府實施邊境管制近 1 個月，桃園國際機場單日旅運量持續探底，第一航廈入境史上頭一遭出現掛蛋的情形。交通部火速核定，桃機自 17 日 12 時起，停用兩座航廈共 20 個登機門，並關閉部分免稅商店、休憩區，以節約實體管理、維護與作業人力成本。

根據移民署國境事務大隊統計，桃機 14 日旅運量僅有 669 人次，創下史上新低紀錄，其中，第一航廈入境旅客甚至出現掛蛋的情形。桃機公司經審慎評估，考量各方面影響層面最小的方案，決議停用 20 處登機門，包括第一航廈 A1-A5、B1-B5、第 2 航廈 C6-C10、D6-D10，分別位於兩座航廈末端。

桃機公司說明，兩座航廈相鄰的核心區域共 18 處登機門仍正常運作，其節省成本與資源效益大於停用任何一座航廈，若有額外運量需求，也可隨需要恢復所需的登機門。

桃機公司強調，由於不影響原本運作模式，故各 CIQS 邊防單位的部署及運作模式不變；各航空公司航機仍按目前規則安排停放；各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈，毋須搬遷，各項作業不受影響。

關閉範圍中，一、二航廈公共區域關閉包括祈禱室、上網區、景觀休憩區共 30 處；商店部分共 48 家，業者雖有部分營業區域減少，客群及服務仍然不變，各業者也會將員工調派至其他商場服務，或加強在職訓練。

桃機公司表示，航空產業在這次疫情中所受衝擊甚鉅，在交通部推出各項紓困方案後，決議縮減登機門，保留航廈必要維生系統，減輕營運壓力，節省額外能源並強化防疫效益，同時，也會把握運量谷底進行各項包括跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送帶等設施設備之整建維護，期盼能於運量恢復時，提供更好的品質服務。