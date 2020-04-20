小規模營業人紓困貸款今天上路 拚3天內核貸撥款

為照顧受疫情衝擊的小規模的營業人，第一銀行與台灣企銀「小規模營業人」貸款今 (20) 日開辦上線，標榜配合政府紓困原則最快 3 天內核貸，每戶最多可申貸 50 萬元、利率 1%，預估全台約 50 萬家的攤商、小型店家可望受惠。

新冠肺炎疫情衝擊企業營運，對於資金有限的小規模營業人影響甚鉅，為避免小型業者因資金短缺而歇業倒閉，政院拍板每月營業額低於 20 萬元、免開立統一發票的攤商、店家，可向銀行申請紓困貸款。

一銀表示，配合政府低利簡易紓困方案，小規模營業人可到一銀網銀的「防疫紓困貸款平台」或到分行營業單位備妥相關文件申貸，通過信用評分符合條件者，最快 3 天內就能核貸。

一銀表示，業者只要輸入聯繫資料並通過稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、企業或負責人有無不動產擔保情形及營業狀況等評分項目後，如果評分加計負責人個人信用評分達 70 分以上就能申貸。

根據一銀內部統計，近一個月受理的紓困案件數已超過 660 戶，其中有 7 成以上已核准撥款，讓有資金需求的企業能在第一時間取得融資資金。

台企銀同樣標榜最快 3 天內核貸撥款，只要具有稅籍登記而且每月銷售額低於 20 萬元、未達使用統一發票標準者，信用評分滿 70 分，信保基金即可保證 10 成擔保，就能申請政府的紓困低利貸款。

台企銀表示，新冠肺炎疫情對於小攤商影響甚鉅，但這些急需資金奧援的店家、攤商因規模太小導致難以向銀行申貸，現在專案紓困貸款上路後，業者不用準備過於繁瑣的資料，就能以簡易申貸表格與核貸流程申貸。

台企銀表示，借款人可透過台企銀全國 125 家分行的「紓困振興專區服務窗口」，由專人提供專業諮詢。