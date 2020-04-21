霍華馬克斯：股票市場與現實世界嚴重脫節

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續蔓延，對金融市場造成衝擊，不過隨後美股反彈強勁。對此，橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 聯席董事長馬克斯 (Howard Marks) 表示，在疫情爆發的期間，股票市場與現實世界存在著嚴重的脫節。

馬克斯在接受媒體採訪時表示：「我們僅比 2 月 19 日的歷史高點下跌了 15%。但是在我看來，現實世界被影響的程度遠超過 15%。」

標普 500 指數從 3 月 23 日的盤中低點上漲了 30% 以上，截至週一 (20 日)，大盤指數僅較大盤高點下跌了 15.6%。

S&P500 日線走勢圖 圖片：investing.com

美股反彈的原因是疫情確診病例數似乎已經觸頂，此外，美聯準會和美國國會的空前的經濟刺激措施，有助於美股脫離了 3 月下旬的低點。

不過，馬克斯指出，這種上漲通常是熊市的特徵。從歷史上看，市場會一直跟隨這種趨勢走高，然後跌到更低的低點。

馬克斯表示：「市場走到 2007 年時，才回到 2000 年的高點。而再一次達到 2007 年的高點時，已經事 2012 年了。那麼，考慮到如今全球所有面臨的壞消息，我們真的能夠在短短三個月內回到高點嗎？這似乎不太可能。」

根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，全球已確認超過 240 萬例確診。僅在美國，就有超過 760,000 例確診病例。

疫情已經對經濟造成了沉重打擊。美國勞工部的數據顯示，在四週內，就有超過 2000 萬美國人申請了失業救濟。此外，美國 3 月份零售額錄得最大單月跌幅。

馬克斯說道：「人們受到了創傷，不僅僅是因為他們的股票下跌。而是每個人的生活都發生了巨大變化。但是，有鑑於市場記憶短暫，人們正在高估五年後的生活會有多麼的不同。」