3月營收創高股該怎麼選？

美國每日新增死亡人數連續三天下滑，最壞情況已經過去了，紐約州重啟經濟計劃，另外川普政府已接近完成重啟美國經濟的計劃，暗示 5 月 1 日為可能的開放復工，在疫情趨緩下，全球股市都創下反彈高點。

台股回補了 3/13 的空方缺口，下彎的季線是下個多方挑戰的壓力區，月線也已經向上翻揚助漲，至 5/15 前 Q1 財報以及 4 月營收公布前，現階段進入業績空窗期，因此盤面的焦點就會落在 3 月營收的業績股，45 檔 3 月營收創新高，但要怎麼選股才能選到黑馬呢？

防疫股營收創高 但要反向調節

這次的疫情擴及全球國家，遠遠超過當年 SARS 只影響中國、台灣兩地，這次的防疫股成為了 Q1 至今的多頭要角，但是隨著最嚴重的歐美疫情轉向趨緩，就要適度調節這些 3 月營收創新高的防疫股。口罩廠恆大 (1325-TW)3 月營收 2.62 億創新高，月增 145％、年增 283％，2 月自結 EPS 0.23 元，股價漲到最高 56 元，高檔出現白色十字線；MCU 廠紘康 (6457-TW)3 月營收 0.96 億，月增 90.12％、年增 66.36％，松翰 (5471-TW) 3 月營收 4.52 億，月增 114.17％，年增 79.76％，兩者都創下歷史新高，全球積極採取防疫措施，醫療量測、影像控制晶片需求強勁，股價都大漲一波；額溫槍紅外線廠的熱映 (3373-TW)3 月營收再創高達 2.03 億，月增 63.44％、年增 238.56％，前兩月自結 EPS1.45 元，光 Q1 可能就能賺 3 元以上，股價 78.2 元，但離月線乖離過大，都應適度反向調節，有回檔再介入。

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