〈貴金屬盤後〉原油破天荒崩跌 風險胃口頓失 黃金站回1700美元以上

週一 (20 日) 交易，黃金期貨價格溫和收高，站回至 1700 美元以上，係因美元走跌帶來早盤漲勢，接著原油價格崩跌顯示風險胃口驟降，為金價後續漲勢鋪路。

5 月交割的 WTI 原油價格破天荒收在負值領域時，黃金獲得上漲動力，有助於克服 COVID-19 治療藥帶來的樂觀情緒，以及先前拖累黃金購買行動的防疫封鎖措施可望放寬。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，原油價格崩跌令黃金受益。

「原油價格崩跌造成市場極度焦慮，此時滿足避險需求的情緒令黃金樂觀。」但他表示，原油價格下跌也表明，大宗商品綜合體可能會廣泛面臨壓力，「以原油為大宗商品領導者來看，其價格現階段呈現自由落體般下墜，這又是看跌情緒。」

由於投資者準備好迎接疲弱的企業財報，黃金漲勢似乎有一些冷靜下來，S&P 500 內約 20% 企業本週將公布財報，且財報年率表現預計將是自 2009 年晚期以來最糟糕的一次。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 12.40 美元或 0.7%，收每盎司 1711.30 美元，盤中低點一度達 1685 美元。

上週因新冠肺炎治療用藥的消息見報，黃金大幅下跌，最終上週收低 3.1%。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 31 美分或近 2%，收每盎司 15.610 美元。上週虧損 4.7%。

新冠肺炎疫情全球蔓延，已造成 16.6 萬人以上死亡，迄今卻尚未有證實有療效的用藥，但投資者寄望 Gilead Sciences (GLD-US) 的實驗藥物瑞德昔韋 (remdesivir)，該藥取得某些成功，但尚未完全審查通過。週一諾華製藥公司宣布，目前正對住院的 COVID-19 確診患者進行 Hydroxychloroquine 藥物的後期試驗。

與此同時，包含德國在內的許多歐洲國家已開始慢慢放寬居家限制，德國週一透露出防疫封鎖措施可能很快將解除的希望。

在此背景下，美元先前一直上漲，而貴金屬已經將此點入價，但到早盤稍晚，美元溫和的漲勢已經消退。ICE 美元指數下跌不到 0.1%。

商品專家認為，開放幾乎冰凍的經濟充滿不確定性，且市場可能面臨全球經濟衰退，這些都會對黃金提供長期支撐力。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「以目前環境來看，黃金長期前景仍然光明，但近期疲軟的現象可能會持續一陣子。」