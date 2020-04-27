乾濕分離浴室設計全攻略！選對浴室淋浴門，告別發霉濕滑的浴室地板

你家的浴室有乾濕分離嗎？居家空間裡每天都要使用的浴室，在過去淋浴間與馬桶沒有乾濕分離的概念，沐浴後地板變得濕滑不僅踩起來不舒服，也很容易滑倒發生危險。現代乾濕分離設計已經是許多新建案的標準配備，除了解決一洗澡整間濕的狀況，把浴室的「乾區」與「濕區」分開更能大幅降低浴室磁磚溝縫發霉與囤積水垢的問題，還能優化浴室空間。





你家的浴室有乾濕分離嗎？居家空間裡每天都要使用的浴室，在過去淋浴間與馬桶沒有乾濕分離的概念，沐浴後地板變得濕滑不僅踩起來不舒服，也很容易滑倒發生危險。現代乾濕分離設計已經是許多新建案的標準配備，除了解決一洗澡整間濕的狀況，把浴室的「乾區」與「濕區」分開更能大幅降低浴室磁磚溝縫發霉與囤積水垢的問題，還能優化浴室空間。



將洗手台、浴櫃與馬桶規劃成「乾區」，淋浴間與浴缸則界定為「濕區」。在乾濕分離的設計手法中，主要目的是把淋浴間與浴缸兩項主要用水區獨立出來，透過拉門、隔間或拉簾阻絕水花四濺。浴室乾濕分離隔間中一字型、L 型、多角型、缸上型與半玻璃隔間都是常見設計；款式也有細分為有框式與無框式，連同淋浴隔間的開門方式也有分許多種。本篇透過設計師案例從「一字型」、「L 型」、「多角型」、「缸上型」與「半隔間」五大類乾濕分離設計，給你家浴室乾爽又美觀的裝潢範例！

乾濕分離浴室第一式：一字型淋浴門

►►► 最不佔浴室空間

►►► 適合格局方正或長型衛浴設計



將玻璃門固定在兩道牆之間是一字型淋浴門最常見的設計，能規劃出方正且完整的淋浴空間。相較於其他乾濕分離劃分方式，一字型淋浴門相對好安裝而且結構簡單，透過玻璃門的防水條來阻擋蓮蓬頭的水噴濺或溢到乾區，也能因應需求加裝擋水門檻，有效阻絕水滴與水氣瀰漫整間浴室。

29 坪老屋改造在主臥浴室利用無框式一字型淋浴門做乾區與濕區的分割，順應空間與動線做內推玻璃門設計，並以黑鐵框強化結構凸顯設計風格。乾濕區地磚無高低差設計使用上更安全，並切割紋路做到淋浴區的止滑效果。

23 坪的老屋改造成北歐風新居，不大的浴室空間利用一字型淋浴門隔出完整的濕區。滑軌橫拉式設計能省去推拉門佔據的空間，活用每一寸好好享受淋浴時光。

26 坪中古屋改造的長型客浴空間，底端用一字型淋浴門做出乾濕分離，滑軌橫拉式設計不需要考慮旋轉半徑能讓出入更順暢，加裝擋水門檻擋水效果更佳，輕鬆保持乾區的舒爽。

40 坪的混搭風住宅，在主臥衛浴利用長型空間的優勢，以洗手台為軸心右側用一字型淋浴門打造淋浴間，左側則用獨立浴缸規劃女屋主最愛的泡澡區。

若空間不足或預算有限，可以利用浴室拉簾快速規劃出濕區，雖然不能完全阻絕淋浴水噴濺，但搭配洩水坡道優化排水功能也能達到浴室乾濕分離的效果。

乾濕分離浴室第二式：L 型淋浴門

►►► 大小規劃最靈活

►►► 適合格局方正或有結構柱的浴室



L 型淋浴門在施作與設計上有較多變化，但依然較適合運用在格局方正的衛浴空間，能在設計淋浴隔間時保留最大的地坪供屋主使用。L 型淋浴門與一字型淋浴門同樣分為有框與無框設計，但是在開門方式則可分為推拉式、橫拉式，也有單開與雙開的差別，因此能夠更靈活運用在衛浴空間中規劃出獨立的淋浴間，特別注意若選擇無框玻璃淋浴間時，五金都要慎選能加強結構的設計避免危險。

18 坪的空間在浴室規劃上利用單開式 L 型淋浴門化解小坪數的劣勢打造完整的淋浴空間，選擇無框式玻璃隔間則在視覺上更清透無壓迫感！

45 坪的新成屋利用 L 型淋浴門活用主臥浴室的畸零格局，單開式門片搭配倒角設計使淋浴間更優雅也提升安全性。擋水門檻清楚區分濕區的浴缸與淋浴間，打造友善大人與小孩的共浴空間。

50 坪透天別墅的浴室中 L 型淋浴門包圍了淋浴區與泡澡浴缸，並加高擋水門檻完全阻絕水花噴濺或溢出濕區，靈活運用畸零區域保留空間配置雙洗手台。

百坪別墅的衛浴空間擁有地坪優勢，使用無框 L 型淋浴門降低隔間存在感，圍塑出通透寬敞的淋浴空間，傾斜地坪做出洩水坡道就不必擔心水花溢出濕區囉！

乾濕分離浴室隔間能靈活搭配，此案先用一字型淋浴門劃分出乾區與濕區，針對濕區的淋浴間與浴缸再透過半玻璃隔間細分沐浴機能。

乾濕分離浴室第三式：多角型淋浴門

►►► 輕鬆打造畸零空間乾濕分離

►►► 適合小坪數浴室



多角型淋浴門常用於解決空間狹小但又需要乾濕分離的浴室設計，同時又能調整淋浴間出入口到最佳的位置。利用多角型淋浴門規劃乾濕分離浴室能活用每一寸空間，但是所需要的五金以及施作較為繁複。不論是小坪數浴室還是大坪數衛浴空間，透過多角型淋浴門能做到完美乾濕分區且造型設計也能增添浴室的美學。

40 坪的新成屋透過無框多角型淋浴門讓不大的浴室能同時擁有淋浴間與泡澡浴缸，斜角設計設定最佳的出入角度，打造最放鬆的沐浴空間給一家三口。

僅 21 坪的老屋分別規劃兩間浴室，一間透過多角型淋浴門將原本面對馬桶的開口調整到更好的位置，斜切設計也令小空間看起來稍微寬敞一些；另一間則江淋浴需求整合於蛋形浴缸內，做好浴缸排水不做隔間讓浴室感覺更寬敞。

26 坪的北歐風小宅在客浴選擇有框多角型淋浴門搭配擋水門檻輕鬆創造乾濕分離，另一間則選擇一字型淋浴門，根據空間特性做不同淋浴門選擇。

受限於 26 坪的空間，主臥內的浴室地坪有限加上凸出的結構柱更限縮空間，透過多角型淋浴門能突破地平限制規劃出乾濕分離浴室。

24 坪的住宅在浴室內碰到結構柱問題，面對畸零不方正的空間，多角型淋浴門能替乾濕分離浴室設計解套，化空間缺陷為優勢！

在空間允許的狀況下，圓弧倒角打造的淋浴門在設計上相對安全，視覺效果也極具特色，不過要注意的是無框淋浴門較為脆弱，玻璃材質要慎選才行。

乾濕分離浴室第四式：缸上型淋浴門

►►► 泡澡淋浴隔間一次滿足

►►► 適合坪數不足卻又要擁有浴缸的設計



衛浴空間中洗手台、馬桶、浴缸與淋浴間統稱為「三件式」浴廁，通常在空間有限的狀況下會將浴缸與淋浴間合併，直接站在浴缸裡沖澡。缸上型淋浴門則是將淋浴間隔間概念套用到浴缸上取代拉簾，節省地坪滿足小空間泡澡兼淋浴的乾濕分離浴室設計，且比起傳統拉簾或封閉式隔間通風更好，很適合小坪數浴室使用。

浴缸與淋浴結合時，在缸上門在靠近蓮蓬頭的地方利用玻璃做出隔板能有效防止淋浴水花噴濺到乾區，也有效將低浴簾造成的泡澡淋浴的壓迫感。

30 坪中古屋將格局畸零的主臥浴室透過 L 型淋浴門＋玻璃半牆規劃出淋浴間與泡澡區，向內推的門片能節省空間，也能作為浴缸隔間。

主臥衛浴因配置雙洗手台便於夫妻同時使用而些微壓縮到浴室空間，藉由淋浴間與浴缸機能結合，只要增加一片玻璃作為玻璃缸上型淋浴門就能做到乾濕分離。

36 坪的樓中樓老屋，在浴室規劃上將浴缸與淋浴機能結合，清透的玻璃缸上型淋浴門搭配天井灑落的自然光，扭轉陰暗的老屋缺陷打造乾濕分離的明亮浴室。

乾濕分離浴室第五式：半隔間淋浴門

►►► 優雅規劃浴室乾濕區

►►► 適合搭配洩水坡道或排水溝槽設計



淋浴門的目的主要是阻絕水花噴濺，但現代設計裡美感設計與機能設計同等重要。玻璃半淋浴隔間具有簡約穿透的美感，因此許多五星飯店常用的半玻璃隔間或矮牆則成為熱門的乾濕分離設計。玻璃材質的半隔間淋浴門在視覺與環境感最通透，能緩解小坪數浴室的壓迫感；而也有透過矮牆設計將劃分馬桶與淋浴間，各種變化能在機能之上豐富浴室設計。

16 坪新成屋中狹長型浴室利用擋水門檻劃分乾濕區，並選擇玻璃半隔間打造乾濕分離浴室，搭配洩水坡道與大排水口，半隔間淋浴門也能防止水花噴濺溢出。

玻璃材質的半隔間淋浴門皆以頂天立地設計穩固結構，雖然擋水效果可能不及上述其他全封閉式淋浴門，但卻能營造更優雅的浴室空間氣氛。

搭配地磚排水溝槽設計，即便是使用半隔間淋浴門也能有效阻絕洗澡水噴濺外溢，純玻璃材質也避免水垢卡在衛浴五金上，讓五星飯店衛浴進駐 30 坪老屋。

改造 35 年獨棟別墅，順應長型浴室空間將乾濕分離分兩邊配置，一字型淋浴拉門做出淋浴間，泡澡區則利用玻璃半隔間淋浴門與馬桶做分割，讓光線改善窄長環境的壓迫感，形塑更通透舒服的沐浴空間。

19.5 坪北歐風小家庭中，在浴室乾濕分離的設計上利用實牆作為半隔間淋浴門 搭配礦物塗料打造淋浴間。比起水泥粉光，礦物塗料不易變色與發霉更適合作為濕區的材料。

圖片提供 KC design studio, 爾聲空間設計, 晟角制作設計, 澄月室內設計, 澄橙設計, 時冶設計, 新澄設計, 長景國際設計, 元典設計, 巢空間室內設計, 寓子設計, 北鷗室內設計, 湘禾國際設計, 齊舍設計, 敘研設計, 芬格設計, 乘四研究所, 緯傑設計, 太硯設計, 明代室內設計

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