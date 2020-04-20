路透：俄羅斯要求國內產油商以2月為基準減產20%

《路透社》引述產業人士消息稱，俄羅斯能源部已要求國內產油商削減原油產量，減產規模為 2 月平均水平的兩成，以遵守 5 月 1 日起展開的新 OPEC+ 減產協議。

石油輸出國家組織和其他產油國 (OPEC+) 上週同意在今年 5 月和 6 月每日減產 970 萬桶，以因應疫情危機所導致的供過於求，若加上美國、挪威等其他非成員國，全球石油減產規模可能達到每日 2000 萬桶，約佔全球石油產量的五分之一。

根據 OPEC+ 減產協議，若以每日 1100 萬桶為基準水平，自 5 月起，莫斯科必須每日減產 250 萬桶，不包含凝析油。消息人士稱，俄羅斯能源部上週要求國內產油商以 2 月產量水平為基準減產 19-20%。

消息人士稱，歷經數日的減產配額磋商，俄羅斯政府要求企業按比例分配每日 250 萬桶的減產量，按此項規則，俄羅斯最大產油商俄羅斯石油公司 (Rosneft PJSC) 將負責全國約四成減產量。

去年 Q4，俄羅斯石油公司每日產量約為 467 萬桶原油和凝析油，佔該國日產量的 42%，為國內最大產油商，若俄羅斯採用 OPEC+ 減產協議下的比例分配原則，今年 5 月和 6 月，俄羅斯石油公司需要每日減產約 100 萬桶。

此外，企業消息人士向《路透社》透露，OPEC+ 簽署減產協議後，俄羅斯產油商已大幅修訂 5 月的石油出口計劃，俄羅斯第二大產油商 Lukoil 執行長 Vagit Alekpero 也表態計畫每日減產 29 萬桶。

相關數據指出，本月截至目前，俄羅斯石油和天然氣凝析油產量為每日 1127 萬桶，微幅低於上月的平均水平的 1129 萬桶。