〈陸股盤後〉人行降息助攻 A股歡慶連三漲

周一 (20 日)，中國人行如預期調降一年期、五年期 LPR 利率，分別達 20 基點與 10 基點，再加上中國中共中央政治局會議強調貨幣政策要更加靈活，並運用降準、降息、再貸款等手段支援經濟發展，利多消息帶動上證指數在開低後震盪走高，而創業板指仍表現最為強勢，上漲逾 1%，整體而言 A 股三大指數已連三紅。

盤中出現插曲，滬深 300 意外重挫逾 2%，走勢明顯異於其它三大指數，同樣出現異常情況的還有中證 1000 等部分跨滬深兩地市場的指數，相關單位在午盤公告指出，異常顯示是因為上周末交易所針對跨市場指數系統進行升級所致。滬深 300 在午盤後恢復正常，終場上漲 0.36%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.50%，收報 2852.55 點；深證成指上漲 0.89%，收報 10621.50 點；創業板指上漲 1.12%，收報 2043.44 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 6173 億元，較前一個交易日下滑 17%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 0.5 億元，其中，滬股通賣超人民幣 7.67 億元，深股通買超人民幣 8.17 億元。

產業消息

根據中國水泥網提供的最新數據顯示，近期中國多個地區水泥價格再度調漲。水泥類股應聲走揚，上峰水泥大漲 6.3%、冀東水泥勁揚 4.5%。

由於五年期 LPR 下調 10 基點，幅度只有一年期的一半，市場解讀中國政府對於房市調控不會放鬆，即使肺炎疫情已影響今年中國房市銷量。地產類股出現回檔，萬科下滑 0.5%、金科股份下挫 2.5%、金地集團下跌 1.7%。

法人觀點

中國海通證券表示，中國中央政治局會議提出未來將以更大的刺激政策來抵消新冠疫情對中國經濟造成的衝擊，為今日股民信心帶來提振，但整體而言 A 股尚在底部的箱型整體範圍內，若要改變這趨勢，還是需要基本面持續帶來好消息。此外，內需也要有足夠動能以彌補外需所流失的部份，所以新基建和消費類股可留意利多的政策推出，長遠走勢而言則是看好電子類股。

中國廣發證券認為，受到肺炎疫情影響，不少企業第一季業績下滑，這對 A 股必定會產生負面影響，不過在流動性持續寬鬆的因素下，A 股走勢不至於過度悲觀，目前來看大盤再破前低的機會不高。短期而言，投資主流將聚焦在內需型類股。

