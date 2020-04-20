川普一反前態 強調「強勢美元」是好事 (圖片：AFP)Tag川普美元新冠肺炎COVID-19美元飆升對全球金融市場造成嚴重破壞後的幾週，美國總統川普又堅定認為，強勢美元畢竟是一件好事。 川普在上週五 (17 日) 的記者會上表示：「美元非常強勢，而且總體來說，美元強勢非常好。」 彭博美元現貨指數 圖片：Bloomberg 川普的此番言論與過去幾年發言截然不同，川普先前多次呼籲壓低美元，以幫助美國製造業並促進美國出口，且目前許多經濟學家也表示，在全球經濟遭到新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊之際，現在最不樂見的就是美元回升。 現任華盛頓彼得森國際經濟研究所所長 Adam Posen 亦承認，在現在的危機當口，匯率過度升值對任何人都沒有好處。 (本文不開放合作媒體轉載) facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀全球央行瘋降息美元可望守住100關卡 留意疫情、美國大選發展美國國會預算辦公室：救濟法案將帶來1.76兆美元聯邦赤字不甩美元升勢 瑞銀：日圓6月底前可望升破100〈每日外資外匯觀點〉美國重啟經濟奏序曲 美元短期仍堅挺擴表再擴表！Fed上週資產負債表再飆新高至近6.5兆美元〈每週CFTC報告〉投機者看多歐元、石油意願升溫 連4週增美元多單