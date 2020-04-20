川普一反前態 強調「強勢美元」是好事

美元飆升對全球金融市場造成嚴重破壞後的幾週，美國總統川普又堅定認為，強勢美元畢竟是一件好事。

川普在上週五 (17 日) 的記者會上表示：「美元非常強勢，而且總體來說，美元強勢非常好。」

彭博美元現貨指數 圖片：Bloomberg

川普的此番言論與過去幾年發言截然不同，川普先前多次呼籲壓低美元，以幫助美國製造業並促進美國出口，且目前許多經濟學家也表示，在全球經濟遭到新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊之際，現在最不樂見的就是美元回升。

現任華盛頓彼得森國際經濟研究所所長 Adam Posen 亦承認，在現在的危機當口，匯率過度升值對任何人都沒有好處。

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