〈每日外資外匯觀點〉美國重啟經濟奏序曲 美元短期仍堅挺

美國總統川普公布允許美國重啟經濟的指引，分三階段逐步開放；吉利德科學 (Gilead Sciences) 傳出治療新冠肺炎 (COVID-19) 有明顯效果，激勵美股期貨指數大 漲，美元指數在周四突破 100 後拉回，周五亞洲盤交易時間在 99.8 附近震盪整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球新冠肺炎累計確診病例數已經突破 218 萬例，美國累計確診病例突破 67 萬例，美國周四死亡人數創下單日新高。川普表示，美國已度過疫情高峰期，允許經濟和社會的重啟分三個階段逐步進行，每個階段預計 14 天，以免疫情發生惡化。

高盛資產管理全球固定收益業務主席 Andrew Wilson 表示，全球經濟形勢仍然不確定，短期內具有避險特性的美元仍將保持堅挺，但隨著經濟開始復甦，中期美元表現將不如預期。

媒體報導吉利德科學 (Gilead Sciences) 的瑞德西韋在治療武漢肺炎 (COVID-19) 有良好的效果，周五亞洲盤交易時間美股期指全面大漲，道瓊、標普期指漲逾 3%，Nasdaq 期指漲幅也有 2.5%。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，近期出現一些類似的好消息，但這些恐怕不如人們預期的好，重要的是，是否足以讓經濟能夠更快地「重新開放」，尤其是就業問題，若能夠將失業率快速拉回個位數，才能算是樂觀的好消息。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 指出，投資人期待出現有對疫情有效治療或疫苗的消息，如果瑞德西韋能有效使人避免感染病毒，甚至能降低副作用，將可能扭轉疫情下的遊戲規則，讓經濟可以更快地重新啟動。