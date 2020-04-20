不再看日本臉色 南韓SKC年內量產空白光罩

《韓聯社》週一 (20 日) 報導。南韓化學大廠的 SKC，目前正對用於半導體製程的空白光罩 (Mask Blank) 的試作樣品展開測試，預計 2020 下半年就能正式展開量產。

南韓產業通商資源部在 4 月 20 日公布了上述消息，目前該國有高達 9 成以上的空白光罩都仰賴自日本進口。

南韓政府希望在 20 種主要材料、零件、設備，能脫離對日貨的倚賴，而空白光罩就名列其中。

SKC 自 2018 年開始已投入 430 億韓元 (約 3500 萬美元)，並於 2019 年底完成空白光罩的製造工廠，他們除了計畫在 2020 年內開始空白光罩的量產，也打算在 2021 年的時候能量產更高階的產品。

不再看日本臉色 南韓 SKC 年內量產空白光罩 (圖片：AFP)

南韓產業通商資源部的鄭升一次官於 20 日，在視察 SKC 位於中部忠清南道天安市的工廠時強調，必須在材料、零件、設備等政策方面迅速交出成果。特別是日本於去年 7 月開始就對南韓展開嚴格出口限制的 3 種，用於半導體及 OLED 面板製程的高階化學材料 (氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫)，務必要在年內達成安定供應的目標。

還有朝著 100 個核心品項的國產化及商用化目標邁進，南韓政府也會在今年集中提供超過 2100 億韓元的支援。

在 100 個核心品項當中，目標在 2021 年前有 20 個品項要能確保安定供應，現在正致力於生產擴大、技術開發，還有增加進口方面的選項等。

另外剩下的 80 個品項，南韓政府則是計畫今年在研發方面提供 1.2 兆韓元的金援。