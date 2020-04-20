雙捷運+1字頭房價 京城鳳翔2個月熱銷50%

新冠疫情方興未艾，不少專家學者看壞房市，不過好環境、好地段加上合宜房價仍是支撐最強的剛性需求；位於高雄鳳翔特區、京城建設首次布局的住宅案「京城鳳翔」不僅是鳳山地區唯一擁有千坪綠地、雙捷運的建案，房價也是唯一 1 字頭的首購宅，在各項利多加持下，讓該案短短 2 個月銷售即突破 50%，成為能見度最高的小宅產品。

負責銷售「京城鳳翔」的上揚國際總經總林毅表示，鳳翔特區是高雄的首購熱區，尤其近年在捷運橘線大寮站與鳳山國中站的機能加持下，房價已全面穩站 2 字頭；當地房價在穩定有撐、建設持續的效益下，早已累積不少剛性購屋需求，因此只要地段夠好、房價夠低，預售案在接待中心尚未完工的潛銷階段就能夠引起不小關注。

林毅進一步分析，「京城鳳翔」面對近 7600 坪的天天公園，在同區段的屬於少見的地段價值；加上主力的 34 坪 3 房產品，較周邊 3 房少了近 5 坪的價差優勢，等於用 750 萬至 850 萬元就能買到含車位、面公園、近雙捷運又雙面採光的 3 房，產品面十分稀有。

再者，該案於 2 月時推出早鳥預約優惠、每坪只要 16 至 17 萬元，等於宣告買在重劃區發展時房價最便宜的時機，不少消費者看好京城建設推案的地段布局與品牌價值，網路預約看屋超過 200 組，成交比約 5：1，創造成交 40 戶的好成績。

此外，2 房含車位總價落在 550 萬至 600 萬元，目前仍然有 1 字頭的房價優勢，也順利在銷售中受到不少購屋客青睞；總戶數 160 戶中已售 80 戶。

建材也是「京城鳳翔」的優勢之一；戶戶擁有雙衛浴格局，衛浴搭配德國 V&B 面盆、西班牙 ROCA 皇家衛浴免治馬桶、日本頂級 INAX 衛浴組、Panasonic 的冷暖風機等。廚房附贈大雅廚具、林內抽油煙機、瓦斯爐、洗烘碗機等，超越同級首購宅規格。為了達成制音、防疫的購屋需求，全棟安裝隔音地墊，每戶再贈送「HEPA 全熱交換器」。

京城建設深耕高雄近 40 年，跨足建設、營造、飯店，選地眼光精準，各建案的風格獨具一格，例如「京城美術皇居」擁有全台唯一 50 米空中梵谷泳池；位於漢神第一排、EPS 制震設備的「鉅誕」、或是鋼骨豪宅「京城 King Park」，創造高雄知名度品牌。

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