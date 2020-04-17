蓮園建設鎖定換屋客 北市東湖6字頭買3房

台北居大不易，北市換屋型住宅動輒 3000 萬元以上，讓購屋族望屋興嘆。蓮園建設看好東湖生活圈便利的生活機能與交通優勢，以及東湖相對便宜的地區房價，推出 46 坪均質 3 房住宅，訴求最低不到 3000 萬元、一圓北市購屋夢，換算每坪單價僅需 6 字頭起，受到不少當地客關注。

專案經理莊天豪表示，東湖地區開發成熟，土地取得不易，新建案土地規模都不大，東湖生活圈內多為 10 年以上中古電梯大樓、老公寓，新成屋相對稀少；坪數則分為 25 至 30 坪首購型，以及 35 坪左右換屋型，40 坪以上較少。

觀察東湖近 5 年換屋需求，東湖地區推出 35 至 40 坪住宅新案，幾乎都在 6 個月內完銷，顯示剛性需求強勁。莊天豪近一步分析， 而東湖位於內湖與南港之間，房價在一橋之隔、5 分鐘車程內，房價至少上看 80 至 100 萬元；東湖地區房價至少便宜了 20％左右。

「蓮園久富」鄰近南湖國小、東湖國中、明湖國中等校區，距捷運東湖站 3 號出口約 300 米, 車程 3 分鐘可連結國道東湖交流道。 社區面積約 185 坪，建築規劃地上 9 樓，地下二層, 精鑄石材外觀，搭配錯層式陽台，1 樓設有門廳、2 戶店面, 倉儲式停車規劃, 皆可停放進口大型轎車與休旅車。

住宅均質規劃，單純雙併、一層兩戶搭配雙電梯，戶戶邊間 3 面採光，客廳面寬 3.5 米，無走道浪費，空間機能完整。每戶皆 3 房格局，主臥衛浴採 4 件式設備，廚房、工作陽台放大尺度規劃，坪效規劃極佳。建材部分搭配義大利 CISA 門鎖、德國 TEKA 烤箱與洗碗機、德國 GROHE 淋浴五金配件、TOTO 全自動馬桶等。