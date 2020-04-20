外資認錯助闖季線？提防拉東出西

上周五護國神積—台積電一夫當關，在法說會後，引來外資大舉認錯回補，也使得外資在上市部分，單日買超金額擴大至 203 億元，加權指數也跳空續漲，盤中一度衝上 10710 點，雖見震盪壓回，但加權指數仍以 10597.04 點作收，成交值放大至 2314 億元。台股周線也拉出亮眼的 4 連紅。台股將繼續勇闖 10800 點之上的季線？短線上仍得提防盤面出現「拉東出西」！極短線多空強弱分界墊高至 10500 點。關鍵點位為 10486、10521、10564 點。

台股多方如欲強勢，續往季線挑戰，短線上可以 10500 點整數關卡為觀察重點，兩端哨站為 10486 與 10521 點，只要能守住哨站，短線仍由多方控盤，未放棄續往 10564、10600，甚至 10636、10666 以及 10700 挑戰的機會，才有機會續往 10725、10777 與 10800 關卡挑戰。但如 10486 未能站穩，則需提防回檔幅度擴大，10449 與 10422 為 10400 點關前的防守位置，如再棄守 10385 與 10359 點，則需提防本波攻勢告一段落，轉而進入回檔。10300 點關卡兩端哨站為 10324 與 10275 點，不宜棄守。

台股指數能否持續墊高，除了台積電角色吃重，蘋概股也得挑起大樑，外資上周五同步回補鴻海，加上股王大立光，都可視為蘋概指標股。但多方如要再闖季線，電子金融與傳產齊心合力，將是必要條件。否則指數在周線 4 連紅後，盤面極容易出現「拉東出西」的現象，甚至部分先前法人買超護航的認養股，如漲幅較大，也都得提防短線獲利調節賣壓。

美股有句俗諺「Sell in May and go away!」，也許是時序進入 4 月下旬，5 月報稅季節即將來臨，大戶可能有繳稅的需求。在台股部分，融券強制回補高峰已過，大戶也可能同樣有報稅需求，再加上首季財報陸續出爐，今年受到武漢肺炎疫情影響，景氣仍是一片渾沌，短線已見超過 2000 點的強彈後，是否為個股帶來較大的調節賣壓，投資人都得多加留意。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)