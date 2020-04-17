〈新冠肺炎疫情〉台灣連續2天零確診 擬加強東南亞入境者檢疫措施

中央流行疫情指揮中心今 (17) 日宣布，國內連續 2 天無新增確診病例，仍維持在 395 例，解除隔離人數提升至 166 人，指揮官陳時中指出，雖然台灣病例有趨緩跡象，但東南亞近期疫情蠢蠢欲動，研擬比照歐美入境者，採取嚴格的檢疫措施。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍嚴峻，累計逾 215 萬人確診，不過，台灣已連續 2 天零確診，陳時中在例行記者會中表示，當然可以說是 (疫情) 有趨緩，但若以美國的標準來看，必須連續 2 周病例數下降，台灣新增個案維持在 0 或 1 之間，只能說是相對平穩，期待往好的方向維持，並呼籲民眾仍要保持社交距離、勤洗手。

陳時中透露，在境外移入管制措施方面，考量近期東南亞地區疫情蠢蠢欲動，且有些地方的資訊不太透明，因此，指揮中心研擬比照歐美入境者，採取更嚴格的檢疫措施，如果家中有長者或幼兒，且沒有適當的隔離場域，一律入住檢疫旅館，時程確定後將對外公布。

此外，由於口罩實名制 2.0 網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓其有時間休息，因此自 19 日起，每周日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。

有媒體詢問，巴西近期有個小型臨床試驗，連續 6 天對 11 名患者使用奎寧類藥物後死亡，美國 CDC 也已撤除建議醫師使用奎寧指南，台灣是否跟進？專家諮詢小組召集人張上淳指出，各國建議使用量不同，但我國是相對安全且恰當的劑量。

張上淳說明，當初將奎寧類藥物納入治療暫行指引，就已知道可能會出現心臟的副作用，加上若患者本來就有一些疾病，會讓副作用加深，特別是劑量的影響，過去有些國家使用較高劑量，也有合併其他藥物治療方式。

張上淳表示，奎寧類藥物是風濕免疫疾病常用藥物，專家小組一開始就有諮詢風濕免疫科的醫師，再加上藥物動力學專家一起討論出來，因此，國內劑量是比較恰當安全的建議使用方式，根據治療指引，有要求臨床醫師充分告知病人相關風險，目前尚未出現有副作用的狀況。