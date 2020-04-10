武漢解封後 蘋果Q2遞延需求大爆增 哪些個股受惠大?

新冠肺炎仍在歐美肆虐，截至 4 月 7 日，新冠肺炎在全球已有超過 134 萬確診病例，死亡接近 7.5 萬例，大陸方面 4 月 6 日新增確診 32 例，全為境外移入，且自疫情通告公布以來，首度未出現新增死亡病例。因中國大陸疫情控制得宜，全球最先爆發疫情的武漢，在封城 76 天以後，4 月 8 日正式解封，恢復對外交流，有利中國工廠復工，可望為全球低迷的工商業活動注入強心針。

武漢解封，表示中國工廠即將要全速運轉。從統計數字看，中國製造業復甦速度與冰封速度幾乎是一樣，令市場感到驚訝的快速。

3 月 2 日中國公布的 2 月中國製造業採購經理指數（PMI）僅為 35.7％，比 1 月大幅下降 14.3 個百分點，創下新低水準，甚至比外界預估的數字都低得多；但不過僅僅一個月後，4 月初公布的 3 月製造業 PMI 就大幅回彈到 52.0％，比 2 月大幅回升了 16.3 個百分點，重回站回擴張區間，想不到中國的經濟生命力是如此的強韌。

對於受疫情衝擊的 Q1 蘋果拉貨潮，將遞延到 Q2，舉凡半導體、5G、雲端伺服器、蘋概股等等，之前被當成提款機，股價受委屈被低估的潛力股，可望成為 Q2 的飆馬。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，就蘋概股代表股台積電 (2330-TW) 分析，台積電股價自低點 235.5 元回彈以來，已經反彈 21％，蘋果股價低點來反彈更高達 28％，全球兩大科技業領頭羊已擺脫谷底，也讓市場看 4 月的反彈更具信心。其他相關蘋果供應鏈可望追隨台積電與蘋果彈升的股價，4 月可望有一波不小的彈升行情。

鴻海 (2317-TW) 有望從 2020 年底開始打入 Apple Watch 供應鏈，成為第 6 代 Apple Watch 主要供應商。推估 2020 年、2021 年鴻海在整體 Apple Watch 出貨占比將上看 17％、30％，可望貢獻鴻海 2021 年營收 2％。看好鴻海仍是代工和電子製造服務業的領導廠商，儘管面臨全球經濟衰退，但財務體質仍較佳，鴻海可望維持買進投資評等。



科嘉 - KY(5215-TW) 從 Q1 起開始全產能生產，雖然中間遇到停工情形，但目前大陸重慶、蘇州工廠已復工，員工人數約達去年旺季水準，且公司持續擴增產能。科嘉 - KY 不受新冠肺炎疫情影響，營收表現優於市場預期，結算 3 月營收達 2.39 億元，創歷史新高，月增 234.4％、年增 64.9％。累計今年首季營收 4.5 億元，年增 14.8％，也為歷年同期新高。科嘉 - KY 隨著客戶積極拉貨，Q2 在手接單滿檔，營收可望維持高檔水準。

國內光學檢測設備龍頭牧德 (3563-TW)3 月營收月增 13.7％、年增 0.3％，創下同期歷史新高，牧德營收已連續三個月創下同期新高，受到營收利多激勵，帶動股價持續走強。

牧德今年成長動能，包括 5G 為 PCB 帶來新的需求，尤其是載板，Mini LED PCB 的量測及外觀全檢設備，預計需求在 Q2 會慢慢出來，Smart Camera 在首季會看到成果，晶圓封裝全檢時代到來，牧德已經在設備端做好準備。

牧德近期股價強漲，可望沿五日均線震盪盤堅。

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