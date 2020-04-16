多頭馬車轉向 台股科技基金可超前部署

歐美疫情趨緩、台灣也連二日未出現本土確診病例，牽動多頭馬車轉向，資金從防疫概念股獲利了結，轉抱下半年具成長力道的電子股、低基期的傳產股。法人指出，台股雖重返萬點，但目前布局仍以台股基金較有助分散風險，尤其台股科技基金是首選。

台股波段反攻逾 1,600 點，族群輪動領漲，隨著疫情可望逐漸好轉，資金匯聚重心也出現變化，先前走強的防疫概念股上攻動能相對疲弱，由低基期的餐飲觀光，以及下半年成長力道續強的電子股接力表態。

群益投顧表示，中國積極推出刺激車市政策，加上特斯拉受惠中國市場銷量續增，創本波反彈新高，激勵車電族群上漲，盤面主流近期先由 PCB、高價 IC 領先大漲，再轉至被動元件、車電概念股順利接棒，形成良性輪漲架構，後續記憶體、PA 或散熱等族群也可留意。

台新投信指出，今年台股企業獲利仍有機會維持正成長，加上現金股利殖利率達 3.67%，居於全球市場前段班，低利結構下，對外資吸引力進一步提升，有利台股中長線表現。看好半導體供應鏈、5G、蘋果、特斯拉等供應鏈，建議逢低分批布局台股基金，尤其台股科技基金是首選。

台股後勢部分，仍應留意疫情發展，在財報與企業展望陸續公布後，不排除延續震盪整理態勢，但市場資金豐沛，加上各項救市措施支撐，再爆大跌可能性有限；美國財報週及訂單能見度是否延續至 5、6 月也是重要指標。

