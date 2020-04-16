台紙股臨會通過每股20.8元私有化 74年老牌公司最快6/1下市

台紙 (1902-TW) 今 (16) 日舉行股東臨時會，討論私有化下市案，總計出席股數 82.78%，順利通過以每股 20.8 元轉換價格，同意大股東余美玲家族的新誠資產管理透過股份轉換，將台紙私有化下市。

台紙成立至今近 74 年，今天在獨立董事陳增雄主持下，會中逐案表決通過，公司將轉為新誠資產管理百分之百子公司案，及擬終止上市暨撤銷公開發行案，兩案分別以出席股東 96.8%、95.05% 投票同意，台紙預計最快將在轉換基準日 6 月 1 日，用每股 20.8 元轉換價格完成股權轉換，轉換價格較 2019 年全年每股淨值 15.73 元高出 32.23％，以昨日 (4/15) 收盤價 20.45 元計算，溢價 1.71％。

台紙去年合併營收為 47.64 億元，母公司業主稅後純益為 3.75 億元、每股稅後純益 (EPS) 為 0.93 元，分別較 2018 年減少 9.35%、9.71%，台紙說明，整體獲利表現受到業外收益減少、營業費用較 2018 年的 3.83 億元大增 43.98%、達 5.51 億元影響，顯示公司近年戮力優化旗下三大事業體管理效能與規模經濟效益仍處牛步，因此決議私有化。

台紙表示，2019 年台紙越南紙器事業、台灣化工事業、休閒事業三大本業營收比重分別為 74.96%、17.69%、7.35%，台紙近年業務轉型效益仍待突破，鑒於公司短期營運難有大幅度成長表現，加上轉換價格位於歷史股價相對高檔位置，是此次兩案獲得 95% 以上的股東同意支持私有化的重要關鍵，未來公司仍將在追求組織效率化的同時，兼顧財務結構健全性與企業永續發展。