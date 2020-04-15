〈生達法說〉取得國際藥廠在台經銷權 搶20億元商機 最快2年後發酵

生達 (1720-TW) 國內營收比重超過 8 成，去年拿下國際大廠 Mylan(邁蘭) 20 項抗癌藥品在台經銷權，今年將推出癌吉清凍晶注射劑 Ogivri，法人表示，該藥品用量小但價格高，台灣商機超過 20 億元，估 2 年後可望對生達有明顯營收貢獻。

生達搶進抗癌市場，代理邁蘭 20 項抗癌產品在台銷售，5 項為大分子生物製劑用藥、15 項為小分子用藥，共 14 項藥品已取得健保核價。

總經理范滋庭表示，20 項癌症用藥中，最看好癌吉清凍晶注射劑，因原廠用藥為賀癌平凍晶注射劑 Herceptin，多年蟬聯台灣健保癌症給付第 1，該藥目前核價約 4.7 萬元，有申報用藥的患者超過 5000 人，1 名病患年使用量約 18 劑，商機超過 20 億元。

范滋庭指出，癌吉清凍晶注射劑已在 2018 年取得藥證，適應症包括過度表現早期乳癌 (EBC)、移轉性乳癌 (MBC) 及移轉性胃癌 (MGC)，預計今年開始出貨。

展望後市，范滋庭表示，由於癌吉清凍晶注射劑多使用在大型醫院，大醫院進藥須先提報給藥委會並舉行招標案，不過招標 1-2 年才會舉行一次，也拉長藥品布局時間，預期最快 2 年後才開始有明顯的營收貢獻。