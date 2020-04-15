後病毒時代去中國化全面擴散 台灣投資潛力看俏

《財訊》報導指出，一場瘟疫，除了讓全球化走回頭路，在善後的路上，也將催生後病毒時代最重要的政經趨勢，那就是「去中國化」浪潮將全面擴散，而台灣在這次防疫上展現堅強實力，未來幾年具備很大的投資潛力。

根據《財訊》報導，新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診人數開始遞減，雖然直接有效的解藥和疫苗尚未問世，但恐慌的情緒已趨緩，全球進入「後病毒時代」，是最重要的政經趨勢焦點，就和病毒發源地一樣，都是中國。如果說 2018 年 3 月開始的美中貿易戰，是美國拉攏先進國家，組成「八國聯軍」，希望從經濟上抑制中共的國際勢力。那麼，在後病毒時代，恐怕將是八十國聯軍，將或明或暗地以實際行動圍堵中國。

中國生產全球一半以上的口罩，在疫情期間不准出口，各大中資企業還在全球大肆採購，完全體現了中國製造及中國購買力的威力。隨著感染人數暴增，中國外交戰狼式的發言也成為焦點，發言人趙立堅稱病毒來自美軍，引來美國總統川普反擊，事隔一個月，趙立堅改口說是「個人義憤」，再次讓中國政府的誠信大打折。

近來，美國白宮經濟顧問庫德洛就在福斯新聞表示，考慮將美國企業回流的支出費用化，以政府補助來支持美企的遷廠成本；日本也傳出從經濟刺激方案中撥出約 22 億美元，幫助製造業將生產基地遷出中國，雖然美、日政府的動作還需要追蹤，但可判斷一定是急迫性的戰略物資優先適用，也就是醫療物資、藥品將以最快的速度「去中國化」，走向分散式生產之路。

中國企業的假帳事件從來沒有停過，在瑞幸後，好未來、愛奇藝也陸續傳出作假帳。印度、美國、英國都有民間組織要求中國應該付出數十兆美元的賠償；美國眾議員馬克．格林爆料，法國向中國訂講十億個口罩的代價，就是要採用華為 5G 設備；曾任川普策士的班農，更大力疾呼因中國隱匿疫情，導致百萬人染疫，應對其進行紐倫堡大審。

根據《財訊》報導，在全球去中國化的浪潮下，台灣具備很大潛力。首先，台商曾在中國有很大的生產基地，近年已慢慢移出，可以靈活調度產能。其次，高附加價值的半導體、伺服器等生產線，率先移回台灣，近期公布的 3 月營收，就可看出當中國生產幾已停滯時，許多大型企業營收依然亮眼。最後，台灣的防疫能力，加上口罩、原料藥國家隊，營造出好形象，有利吸引更高端的科技、生技產業來台投資，未來幾年十分有利。