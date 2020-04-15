疫情干擾 SEMI：下半年矽晶圓市場有兩大走向

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (15) 日指出，由於疫情造成市場不確定性增加，下半年矽晶圓市場可能出現兩種情況，一是疫情干擾持續，全球矽晶圓市場銷售下滑，二是晶片需求強勁反彈，帶動矽晶圓銷售上升。

SEMI 指出，由於疫情不確定性，晶片製造商為了將損失降至最低，已在第 2 季增加矽晶圓訂單、建立安全庫存，滿足未來需求，可望減輕疫情對本季銷售的影響。

不過，SEMI 認為，如果疫情持續延燒，矽晶圓出貨成長趨勢將在第 2 季停滯，並在第 3 季開始下滑，該情況下，今年 300 mm(12 吋) 矽晶圓的出貨量估持平或微幅下滑，200 mm(8 吋) 和 150 mm(6 吋) 出貨量則分別較去年減少 5% 和 13%。

反之，如果下半年產業開始強勁復甦，上半年壓抑的需求，將推動晶片產業反彈，且有機會一路延續至年底。

SEMI 表示，矽晶圓總面積在 2018 年 10 月達到高峰，之後便開始下滑，去年全球晶圓出貨量年減 6.9%，與 2017 年相比，也僅成長 0.4%，市場原先預期，今年受惠記憶體市場改善、資料中心市場成長、5G 市場起飛等，矽晶圓庫存將回歸正常水位，但因疫情爆發，為原先復甦趨勢投下變數。

SEMI 也示警，如果下半年矽晶圓銷售走跌，將連帶影響明年價格談判的結果。