【馮冠華專欄】風險胃納上升 港股有機會上試25000點

4 月 15 日推介 - 眾安在線（6060）

推介原因及策略：昨天收盤後公佈的首季保費收入增長優於同業，再加上剛宣佈已向中證監申請 H 股全流通，股價昨天也上升逾 4%；但相比綫上醫療及綫上教育等公司的股價表現，甚至一些新經濟股， 眾安在綫的股價仍算落後。若 A 股能重回強勢，保險公司也會受惠。建議可作中短期投資，現價買入，上望早前高位 $36.7。

另外，消息面上可留意亞信科技 (01675) 及小米集團(01810)。

1）上日港股市況總結：恆指週二造好。指數以 24347 點開出，上升 47 點，之後曾一度倒跌 17 點，低見 24283 點，及後在道指期貨及 A 股造好下又轉升，午後曾高見 24546 點，上升 246 點，最終以 24435 點收盤，上升 135 點。成交金額按日上升約 19% 至 1114 億。港股通南向轉為淨流入，金額約港幣 5.2 億元。滬深股通北向也錄淨流入，金額約人民幣 142 億。藍籌 32 升 16 跌 2 持平。

板塊方面，線上醫療、鋰電相關、新經濟、黃金相關、物管及本地公用股表現較好。做空比率上升至 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 32:68，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 26:74。重貨區方面，熊證上移至 25000-25099，牛證則下移至 23500-23549。恆指夜期報 24508 點，上升 100 點，高水 73 點。港股 ADR 上升 43 點，相當於恆指 24478 點。

簡評：受恵於美股週一跌幅有所收窄、道指期貨昨天在亞洲盤時段有所回升、中國 3 月進出口數據優於預期，與及 A 股的反彈，港股在長假後的首個交易日，雖不至於完全復活，但表現也算不俗。恆指又再一次升抵熊證重貨區，大市成交金額亦重返千億之上。

個股方面，多隻物管股及平安好醫生（1833）曾創上市新高，週末有壞消息的中興（763）、中國中車（1766）和萬州（288），收盤時的跌幅也比盤中最差時大為收窄，比亞迪（1211）更能全日均報升；另外，ATM 也全部上升，特別是美團點評（3690）的倒升走勢最為吸引眼球；同樣的走勢也出現在小米（1810）身上，似乎晨興資本的分股消息也沒有帶來太大的恐懼（收盤後公司出公告指昨天在市場回購 2.5 億元股份，短期走勢或可繼續改善）。

雖然指數只是上升百餘點，但風險胃納看似有明顯改善，做空比率也沒有大升，有技術分析指，恒指若可回補 3 月 11 至 12 日下跌裂口 24657 點，下一個阻力將會在 25150 點左右。

美股週一從低位反彈，與及道指期貨造好，主要是受美國多個省市有望短時間內重開的消息；據路透社報道，美國東北部 7 個州和西海岸 3 個州週一簽署了區域協議，旨在協調這些州逐步恢復經濟。

在每天的新確診個案和在處理個案均是二萬以上，美國真的可以這麼快解封重開嗎？一個疫情最嚴峻的國家，卻急不及待研究恢復經濟，何其諷刺！川普這次沒有説謊，一子錯，滿盤皆落索；政治的黑暗恐怖，美帝表露無遺，但又能怪誰？若刻下談解封，只是為安撫民心，還情有可原，否則，可憐的美國人或要為他們的選票付上沉重的代價。

筆者一直認為 A 股的條件比其他的要好，若本人是基金經理，寧願多配置資金到 A 股市場，復工、復課及復蘇均應領先。昨天看到滬深股通北向又錄得不少的淨流入，之前兩天的下行亦回補了上升缺口，昨天午後的走勢也誘人，雖然兩市成交額仍低於六千億人民幣，但相對的風險應比美股少得多。港股方面，走勢一向被動，先看能否一鼓作氣，挑戰最新的熊證重貨區 25000-25099。

2）中國 3 月以人民幣計價出口按年下跌 3.5%，預估為下跌 12.8%。中國 3 月以人民幣計價進口按年則增長 2.4%，預估為下跌 7%。數據顯示，中國一季度貨物貿易進出口總值 6.57 萬億元人民幣，比去年同期下降 6.4%。其中，一季度中國出口 3.33 萬億元，按年下降 11.4％，進口 3.24 萬億元，下降 0.7％，貿易順差 983.3 億元人民幣，減少 80.6％。 3 月當月，外貿進出口按年只降低 0.8％，出現明顯回升。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 559 點或 2.39%，標指及納指則分別上升 3.06% 及 3.95%。十年期債息回落至 0.75%，美滙指數回落至 98.86，紐約期油下跌至 20.11 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 8.28% 至 37.76，黃金上升至 1768.9 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：據銷售文件披露，龍湖集團（00960）股東以每股 35.25 元至 36.75 元，出售該公司 7839 萬股，套現 27.63 億至 28.8 億元。每股作價較昨天收市價 40 元，折讓 8.13% 至 11.88%。

小米集團（01810）公布，今日在場內回購 2455 萬股，每股介乎 10.12 至 10.2 元，涉資近 2.5 億元。

亞信科技（01675）公布，將以每股 7.6 元，向中國移動（00941）全資附屬公司配售 1.82 億新股，集資總額約 13.85 億元。配售股份佔該公司經擴大後股本約 20%，配售價較昨天收市價 10.5 元折讓 27.6%。

集資所得中，約 40% 擬用作新產品及新技術的研發投入，以及 OSS、數碼化營運、垂直行業及企業上雲業務拓展；約 35% 用於投資或收購與集團業務互補並配合集團發展戰略的資產及業務；約 25% 用作一般營運資金。

外電引述知情人士透露，中信証券（06030）、中信建投証券（06066）、以及兩家公司主要股東中信集團和中央匯金等，正就兩家證券公司合併的可能性進行研究。知情人士稱，相關討論已經滙報給中國證監會與國資委，但該事項仍處於初步階段，尚未形成最終計劃。報道指出，是次合併是期望打造一家中資投資銀行，應對外國投行的競爭，估算合併後的投行市值高達 670 億美元，超越高盛和摩根士丹。但昨晚兩間公司均發公告，指暫時沒有需要作出任何披露的消息。

華潤置地（01109）公布，3 月總合同銷售金額約 224.1 億元（人民幣，下同），按年減少 13.3%；總合同銷售建築面積約 131.29 萬平方米，按年增長 6.5%。期內，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約 151.3 億元及 104.91 萬平方米，分別按年減少 20.8% 及增長 4.8%。

5）新股訊息（信報）：今天將有三隻新股掛牌，其中，本港外牆工程及建築金屬飾面工程分包商智中國際（06063），暗盤價收報 0.52 元，較招股價 0.25 元，高 0.27 元或 1.08 倍。本港健康及生活相關產品分銷商滿貫集團（03390），暗盤價收報 1.32 元，較招股價 1.49 元，低 0.17 元或 11.41%。馬來西亞光學產品零售商 MOG Holdings（01942），暗盤價收報 0.79 元，較招股價 1 元，低 0.21 元或 21%。

康方生物（09926） 孖展火熱，截至昨天晚上 7 時 50 分，綜合多間券商數據，康方生物暫錄得 287 億元孖展認購金額，超額認購約 110 倍。

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