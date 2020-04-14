〈全家拚創新〉攜手foodpanda推店到宅服務 6月前千家店上線

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (14) 日宣布，為快速對應外送需求成長，與全台最大美食外送平台 foodpanda 攜手合作，首階段雙北 146 間店舖投入服務，5 月初達 500 店並擴展至台中、高雄等 19 個縣市，預計 6 月前店到宅服務店舖將達 1000 家，屆時全台 90% 的縣市可享全家商品送貨到府。

據東方線上最新調查報告指出，受疫情影響，消費者往虛擬通路移動比例增加，其中，外送是增長最快的消費行為，使用率較去年同期翻倍成長。

全家經營企劃本部副本部長李慶賢說明，全家店到宅小時外送服務為凌晨 5 點 30 至凌晨 2 點，日前測試後，平均可帶動店舖大夜業績成長約 10%，而近期在疫情影響下，2 月店到宅新客激增 15%，因此，看好與 foodpanda 合作後可挹注千家店點新成長動能。

全家規劃，全家商城提供近 200 項商品，除了受歡迎的複合店套餐組合、零食、飲料和民生用品，較以往增加 60% 冷凍品項 (微波小吃、主食、冷凍鮮物)。

全家早在 2018 年已展開店到宅服務測試，發現主要客群集中於 25-35 歲年齡層，並約略可分為「嘗鮮衝動」、「健康補給」和「箱購防疫」三種購物行為。