全家去年獲利年增13%創新高 EPS 8.2元

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (24) 日公布去年財報，全年稅後純益 18.31 億元，年增 13.39%，每股純益 8.2 元，創歷年來獲利新高，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配發現金股利 6.5 元，配息率 79%。

展望 2020 年，全家指出，超商本業將持續進行數位轉型、擴大會員跨界生態圈，今年將投入 35 億元資本支出建置相關硬體設備。

全家表示，今年將導入智能化設備、新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級、冷凍生產線與店鋪冷凍設備等，借此支援熟齡者與家庭客所需、深化品牌忠誠，挹注營收動能，為營收破千億目標做準備。

轉投資餐飲事業方面，除穩健表現的大戶屋，全家看好，去年第 4 季甫開幕的 bb.q 韓式炸雞餐廳，也可望成為另一隻小金雞。

全家去年合併營收 777.3 億元，年增 8.37%，營業毛利 285.78 億元，年增 7.6%，毛利率 36.77%，年減 0.25 個百分點，營業利益 24.15 億元，年增 36.27%，營業利益率 3.11%，年增 0.64 個百分點。

全家說明，去年獲利動能主要來自本業便利商店，其中，新開店淨增加 222 家，既存店日均銷售成長 2%，來客數也同步成長。

而超商成長動能主要來自鮮食、電商服務，及會員經濟，全家統計，整體鮮食年增 15%，黑金 (以咖啡為主的現煮飲料) 與白金 (麵包、吐司、三明治等) 品群為雙引擎；黑金透過會員商品預售、咖啡旗艦店操作、單品咖啡銷售等，有效帶進新來客並提升既有客黏著度，而白金在自有品牌「匠吐司」明星商品帶動下，整體烘培業績年增近 10%。

在電商網購經濟則在社群小賣家趨勢的催化下，全家去年開設「好賣＋」平台，提供物流、金流和資訊流加以整合的一條龍服務，成功帶來新一波的成長動能，EC 件數較往年多出近 20%，並同步反映在服務型來客數的成長。

至於轉投資福比麵包廠，去年表現亮眼，獲利翻倍；而日翊文化因應 EC 市場需求擴大，於 2018 年底高雄專倉稼動後，雖因期折舊費用提列使獲利未見成長，但隨著 EC 包裹物流需求推升，全家樂觀看待期今年獲利。

另外，全家指出，轉投資餐飲事業去年營收破 12 億元，年增約 20%，大戶屋日式定食餐廳仍為其中成長主力。

而中國全家去年底展店達 2801 店，淨增 230 店，已進入 9 個地區，維持穩健經營步調。