近9成三明治族長照缺口大 一病倒小心經濟斷鏈危機

據富邦人壽保單健檢大數據顯示，在壽險、意外、醫療、長照、養老等五大保障面向中，民眾最缺乏的就是「長照保障」，三明治族（即 45-64 歲）更有近 9 成無規劃長照險，富邦人壽提醒，當因疾病或意外導致失能時，小心經濟衝擊與照護壓力帶來的人生迫降危機，建議透過長假險轉嫁風險。

據富邦人壽保單健檢大數據顯示，高達 8 成比例長照帳戶為零，其中面臨長照問題的高風險族群─三明治族（即 45-64 歲），有近 9 成（86%）無規劃長照保險、缺口最大，倘若未來三明治族面臨「突發意外」或「長期照護」等龐大費用支出時，將可能手足無措。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，目前除了政府積極推動長照政策，以符合民眾所需外，建議民眾更應趁身體健朗、收入穩定階段，提前規劃自身「長照保障」，建議可善加選擇長期照顧險與失能扶助險來累積「長照存款」，當因疾病或意外導致失能時，即使面臨人生迫降也能留愛不留「礙」。

三明治族時間、金錢兩頭燒 選擇分期給付降低長照壓力

上有高堂，下有子女的三明治族，往往在職場上衝鋒陷陣，埋首為家庭打拚舒適無虞的生活，在努力為家庭付出同時，面對 15~20 年後的退休生活，三明治族最擔心就是自己從人生中場「迫降」，罹患失智、失能而使家中頓失經濟支柱、成為子女的壓力。

根據台灣失智症協會統計，失智家庭每月平均照護費用約 5 萬元至 6 萬元，且依據世界衛生組織推估，長期照護潛在需求為 7～9 年，平均每位長照病友需花費約 500 萬元，長期照護的漫漫長路，時間與金錢儼然成為照護家庭的沉重壓力。

長期照顧保險能保障因失智、失能而導致長照需求，以 40 歲富先生投保「富邦人壽連馨長期照顧終身健康保險」為例，保額 1 萬元、繳費年期 20 年，年繳保費 29,800 元，若因失智持續於免責期後，且經專科醫師診斷符合生理或認知功能障礙，富先生先能領到 24 萬元的長期照顧一次保險金或完全失能關懷保險金；若未來每年仍符合長照狀態，不僅免繳續期保費，每月能再領到 2 萬元的長期照顧分期保險金或完全失能生活扶助保險金，最長可達 192 個月 (無保證)，以補助長期照護所需開銷。

一次給付失能保險金 保障醫療品質

長照風險不僅因老化或疾病而起，因意外事故而導致失能案例層出不窮，不少三明治族選擇從事意外事故風險較高行業（如外送族、勞工族），賺取多點報酬補貼家中經濟，而使自身成為長照高風險族群，然而一旦發生意外導致失能，除了工作收入中斷，往往還需要大筆應急金支付醫療費用，影響家中經濟。

為此，富邦人壽建議可透過失能扶助險，為自己預備緊急失能補助金，不僅能在緊急時刻，提供自身更完善的醫療照護，亦能解燃眉之急，減輕因突發事故而造成的經濟負擔。

「富邦人壽安富久久失能照護終身壽險」只要保戶因疾病或意外事故，經醫生診斷確定並符合保單條款「失能等級表」1～11 級失能程度之一，即啟動理賠，提供單筆失能保險金，而致成情況較重大之 1~6 級失能，將對確定日及其各週年日生存者，每月提供定期定額的失能生活扶助保險金，給保戶雙重保障。

以 40 歲富先生投保為例，保額 2 萬元、繳費年期 20 年，年繳保費 31,500 元為例，經診斷為失能程度第 1 級，能領到 50 萬元失能保險金（一次給付），及每月 2 萬元的失能生活扶助保險金、累計最高給付為保險金額 600 倍。

近期受新冠肺炎疫情影響，全民積極啟動各項防疫，國人的健康與風險意識也跟著抬頭，富邦人壽提醒，在大規模公衛事件的影響下，民眾可藉此時間點為自己和家人的保單，進行全面盤點，為鼓勵全民養成保單定期檢視習慣，即日起至 2020 年 12 月 25 日，民眾只要協請富邦人壽保險業務員完成保單檢視、產出報告後，並完成指定任務，就有機會累積抽獎資格。