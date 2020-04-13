縫紉機自動化及刀具需求回溫 強信3月營收重返1億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2020年4月13號19點12分

縫紉機自動化及刀具零件大廠強信 - KY (4560-TW) 3 月營收重回 1 億元大關，較 2 月增加 18%，強信為掌握縫紉自動化、智慧製造需求趨勢，投資 1.4 億元，在山東萊洲購地 3.4 萬坪投入建置新廠，預計 2021 年完工。

強信 2020 年 3 月營收 1.01 億元，月增 18.02%，年減 37.78%，首季營收為 2.64 億元，年減 38.63%。

強信今年前 2 月營收受疫情及大陸各地方政策與開工日期不同影響，3 月略有回溫；但目前國外疫情延燒造成部分國家封城，影響外銷縫紉機零件約 1 成左右訂單，另一方面自動化設備產品也因售後人員無法進行現場安裝及調整測試，導致訂單下滑。強信主管認為，一旦疫情控制穩定並收斂好轉後，市場供需機制運作就會恢復正常。

目前大陸地區疫情趨緩，經濟活動逐漸恢復，儘管國際疫情干擾，強信主管表示，公司會針對即時疫情變化調配產能及庫存，並適時調整銷售市場及產品策略，將影響降至最低。

強信去年營收 16.54 億元，稅後純益 2.1 億元，每股純益 4.38 元。