〈稅收統計〉台股成交量增溫2月證交稅大增8成 連5個月正成長

台股成交量升溫帶動證交稅收成長，財政部統計，2 月證交稅受惠成交量與工作天數增加，單月實徵淨額 83 億元、年增 80.7%，連 5 個月正成長；累計前 2 月實徵淨額 153 億元、年增幅 39.3%。

台股今年交投熱絡，2 月成交量 1686 億元較去年同期增加 12%，累計前 2 月成交量 1736 億元，也較去年增加 38%，帶動證交稅成長，其中 2 月因工作天數較去年同期增加 6 天，光是 2 月證交稅稅收，就較去年同期大增 8 成。

財政部統計處今 (11) 日公布 2 月稅收統計，單月實徵淨額共 770 億元，較去年同期增加 170 億元、年增幅 28.3%；累計前 2 月實徵淨額 2320 億元，也較去年同期增加 176 億元、年增幅 8.2%。

觀察各稅目增長變化，2 月實徵淨額包括營業稅、綜所稅、證交稅、土地增值稅都較去年同期增加；但營所稅與菸酒稅則較去年同期縮減；累計前 2 月則以綜所稅、營業稅與證交稅增幅較多，營所稅與菸酒稅則同步下滑。

其中綜所稅累計前 2 月實徵淨額 644 億元、年增幅 22.4%，主要是盈餘分配與薪資所得扣繳增加所致。

營業稅前 2 月實徵淨額 633 億元，較去年同期增加 19.3%，主要是國內消費增加與出口退稅減少影響所致。

值得注意的是，受到農曆新年提前至 1 月、武漢肺炎疫情影響，導致 2 月菸酒稅 45 億元較去年同期減少 23.2%，累計前 2 月實徵淨額共 111 億元，較去年同期減少 13.1%，主要是菸品需求與宴席聚餐減少，導致酒品需求縮減所致。

隨著武漢肺炎疫情延燒，是否衝擊我稅收表現，官員表示，如果根據國發會預估，假設疫情到 4 月結束，預期將影響 GDP 約 0.3% 到 0.5%，但預期在資金回流與產能擴充帶動下，只要疫情可穩定獲控制，今年稅收應該不會與預算數差太遠。