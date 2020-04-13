百和首季獲利年增逾3成 每股純益1.79元

編織帶、黏扣帶及鞋面廠材料廠百和 (9938-TW) 3 月營收 21.29 億元改寫次高，單月稅後純益也達 2.8 億元，月增 69.75%，年增 31%，每股純益達 0.94 元，首季稅後純益 5.33 億元，年增 31%。

百和 3 月營收 21.29 億元，月增 42.0%、年增 22.3%；累計前 3 月營收達 45.88 億元、年增 5.6%；今年 3 月及第 1 季合併營收同創歷史次高及同期新高，首季表現亮眼，除認列旗下百和興業房地產收入增加，越南及印尼廠營運效益提升也是原因。

百和去年營收 152.99 億元、年增 11.5%，毛利率 35.74%，年減 0.6 個百分點，歸屬母公司稅後純益 15.22 億元、年增 11.9%，每股稅後純益 5.11 元。百和每股擬配 3 元現金股利，並訂 6 月 10 日召開股東常會，將全面改選董事。

法人指出，百和去年中通過 Nike 梭織緹花網布合格供應商認證，加上大陸無錫建案持續交屋入帳，將是帶動今年營運成長主要動能。

百和越南黎明春第三工業區設立的新廠，主要生產織帶、鞋帶及黏扣帶等，去年第 3 季採織染一貫化作業，越南廠總產能將再增加約 20%。