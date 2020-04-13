〈每日外資外匯觀點〉聯準會大灑幣後 美元很難避免走弱周期

OPEC+ 達成減產協議，周一亞洲盤交易時間國際油價震盪劇烈，先跌後漲， 周一亞洲交易盤中漲幅一度高達 7%；紐約金價下跌至 1730 美元附近，力守 1700 美元；美元指數小幅下跌至 99.4。本周市場關注有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據公布、中國公布第一季 GDP，以及加拿大央行利率決議。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球武漢肺炎 (COVID-19) 確診超過 185 萬例，累計死亡人數超過 11.4 萬；美國確診超過 56 萬例，累計死亡人數超過 2 萬。美國總統川普稱疫情已接近峰值，將很快重啟經濟，不過美國請領失業金人數過去三周來暴增，就業市場前景依舊堪憂。

美國聯準會再度宣布刺激措施，提供高達 2.3 兆美元的貸款支持經濟，摩根大通表示，聯準會的貨幣政策行動已經在 3 月 15 日達到極限，此後的舉措都屬於信貸政策，預估大約有 3000 億美元可為聯準會的貸款計劃提供信貸保護，支持另外幾兆美元的貸款。而在信貸政策方面，聯準會還有很多銀彈可用。

過去一個月以來，聯準會資產負債表規模暴增 2 兆美元，預估到 4 月 17 日，聯準會總資產將突破 6.4 兆美元美元，是去年 9 月時的兩倍。美國銀行分析師日前預估，在聯準會大放水之下，資產負債表規模在今年底前將突破 9 兆美元，占美國 GDP 的 40% 以上。

IG Securities 資深外匯策略師 Junichi Ishikawa 認為，聯準會的各項刺激措施最終將使得美元供應大增，加上新增確診放緩將可紓解先前的搶奪美元需求，預期美元將逐步走低。

海通宏觀的報告提及，聯準會大幅擴張資產，而美國政府債務將創新高，無節制印鈔將會損害美元的全球儲備貨幣地位。

北歐聯合銀行 (Nordea) 策略師認為，對美元下跌的押注並非短期，一旦疫情恐慌帶動的需求退去，聯準會向全球大量供應美元的做法將對匯率產生重大影響，預估一旦全球經濟走穩，未來 2-3 年美元可能進入新一輪疫軟周期，未來 12-24 個月甚至可能下跌超過 15%。