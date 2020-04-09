欣興首季業績優 美系外資估今年每股純益上看3.6元 重申買進

蘋果 PCB 供應鏈欣興 (3037-TW) 第 1 季營收 205.67 億元，創歷年同期新高，美系外資最新報告指出，欣興營收優於預期，加上載板新產品及市場供給吃緊，有利欣興提升載板售價與營收，重申「加碼」評等，目標價上看 60 元，估今年每股純益上看 3.62 元。

美系外資預估，欣興今年第 1 季載板營收占比約 50%，優於前幾年略高於 40% 水準，依欣興揭露的營運數據顯示，欣興第 1 季、第 2 季載板生產線產能利用率均屬滿載狀態。

美系外資也認為，2020 年第 2 季欣興 HDI 業務將受美國智慧型手機備貨量降低影響，HDI 營收恐季減 8-9%，低於先前推估季增 3%，不過非手持裝置相關應用需求可望帶動欣興 PCB、FPC 產能利用率上升，加上 IC 載板營收與獲利率將持續受惠強勁需求，估欣興今年第 2 季整體營收將季增 2%。

外資指出，欣興 2020 年 HDI 營收將年減約 4-6%，但由於 HDI 平均售價較高，加上今年手持裝置產品出貨將兩位數成長，美系外資調高欣興 2020 年、2021 年每股純益預估，估達 3.62 元、5.85 元，重申「加碼」評等，目標價上看 60 元。

去年受惠 BT、HDI 製程 及 ABF 載板等三大成長主軸挹注，稅後純益 32.6 億元，創近 7 年新高，每股純益 2.24 元。