〈大江自動化檢疫〉攜衛福部推全台首個自動化檢疫設備 單日檢測900個檢體

大江生醫 (8436-TW) 子公司大江基因與衛福部今 (13) 日一同宣布，發表全台首個自動化新冠病毒檢疫設備 QVS-96 病毒掃描機，由於是全自動化設備，可大幅降低人力採檢需求，單日檢測量近 900 個檢體，精確度達 99.9%。

大江董事長林詠翔表示，過去擁有基因、生物化學、生物挖礦等研發技術，且自 2016 年開始啟動實驗室自動化，其中生物挖跨技術也利用機器手臂取代人工，加上檢測自動化與過去挖礦技術自動化雷同，因此便快速研發出 QVS-96 病毒掃描機。

衛福部政務次長何啟功表示，QVS-96 病毒掃描機已獲得疾管局勘查確效，將率先在疾管檢疫機關昆陽實驗室使用，若未來使用順利，其他地區再視疫情需求進行擺設外，對流感季節高峰都有助篩檢效率。

何啟功指出，新冠肺炎疫情爆發至今，台灣已累積 4.5 萬件檢測量，目前檢測方式，需經人力進行採取檢體、核酸萃取、螢光判斷等程序，檢測時間長達 3-4 小時，目前全台單日檢測量約 3000 件。

林詠翔指出，QVS-96 病毒掃描機一批可檢測 96 個檢體，一天可檢測 866 個檢體，若全台打造 4 台機器，可省去採檢員工時，相當於台灣 34 個檢疫所單日檢測量，甚至超越台灣一天的檢測量。