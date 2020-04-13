美重磅刺激措施 股債市低點反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 歐美新冠肺癌新增確診人數成長速度放緩，加上全球政府推出重量級救市政策，全球股市受到激勵上漲，全球股市上漲 10.47%；

2. 美國初次申請就業金人數居高不下，4 月份密西根大學消費者信心指數由前期的 89.1 下滑到 71.0，然而聯準會持續擴大支撐市場流動性的政策，美國股市上漲 10.40%；

3. 歐盟成員國就 5,400 億歐元救助措施達成協議，同時建立臨時基金，幫助受疫情打擊最嚴重的國家，歐洲股市上漲 7.60%。

新興市場

1. 美國強而有力的刺激措施出爐，推動市場風險情緒上揚，加上原油減產協議達成，新興市場股市上漲 6.79%，其中拉丁美洲股市上漲力道最強勁，上漲 13.97%；

2. 面對疫情衝擊，中國企業陷入信用評等下調大潮，且有較大的到期壓力來襲，中央發表文件稱將維持市場有序流動，武漢週三結束封城，3 月份社會融資由前期 8,554 億跳升至 5.1 兆，中國股市上漲 4.06%。

債券市場

1. 市場避險情緒降溫，美國十年期公債由 0.51% 上升至 0.72%，美國政府債券下跌 0.72%；

2. 風險性資產利差擴大到近十幾年來低點後開始縮窄，債券價格反彈幅度亮眼，全球高收益債券上漲 4.58%，新興市場債券上漲 2.44%。

原物料、匯率

1. 美國寬鬆政策再升級，美元指數從高點回落 100 以下，週線下跌 1.09%，資金重回新興市場等風險資產，新興貨幣升值 3.20%；

2. 產油大國在週末達成協議，自五月開始每日減產共 970 萬桶石油，減產幅度令市場失望，油價下跌 11.96%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2020/04/13（顯示數據為週漲跌幅結果，資料截至 2020/04/10）

資料來源: Bloomberg, 2020/04/13（圖中顯示數據為週漲跌幅結果，資料截至 2020/04/10）

三大市場關鍵事件及分析

1. 風險丟一邊，恐慌指數快速下降

以 2008 年為例，當時恐慌指數跌破 50 後，美股隨即觸底反彈，目前恐慌指數再次跌破 50，股市壞日子結束？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，2020/4/9。

2. 世界貿易組織：全球貿易下滑

世界貿易組織發佈報告，繼去年受到中美貿易戰，今年又受到疫情影響，樂觀情形下，今年全球商品貿易年增率將降至 - 12.9%，悲觀情境下將降至 - 31.9%。

資料來源：WTO，「鉅亨買基金」整理，2020/04/09。

3. 聯準會再大撒幣 2.3 兆，開買高收益債

聯準會宣布將盡 2.3 兆美元的緊急措施，其中包含購買部分的高收益債券，高收益債券隨之起漲。事實上，隨著前些日子價格的下跌，債券價格以展露投資價值，且自三月底開始已經悄然上漲。

資料來源：彭博，指數採彭博巴克萊各債券總報酬指數，「鉅亨買基金」整理，下圖以 2020/2/19 為 100，資料截止 2020/4/9。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/04/09。

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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