天龍國最貴海砂屋拆了 未來房價翻漲76倍

有大直水岸最貴海砂屋之稱的「翠景新村」今日舉行都更拆除典禮，市場分析，新建築將規劃 50 坪內的換屋產品，未來每坪開價上看 190 萬元，推估房價翻漲 76 倍，成為大直豪宅最受矚目指標案。



「翠景新村」歷經 20 多年都沒有建設公司能整合都更，聖得福建設為原住戶爭取容積獎勵 1 坪換 2 坪，花費 8 個月又 6 天即成功整合住戶和地主們同意都更，於 2016 年 11 月 25 日向臺北市都市更新處掛件報核。

聖得福建設執行長洪正雄強調，都市更新的過程一定要讓利，大家放下私利，才能換取更安全的居住品質。本案才能在都更重新掛件報核後，短短 1 年半時間，在 2019 年 11 月 6 日取得核准，全體住戶凝聚起都更決心，4 個多月即全數完成搬遷點交，可順利進行海砂屋拆除工程，成為結合政府機關、民意代表、民間企業和原住戶多方努力的成功都更典範案例。

原住戶蔡秀金回憶，當年翠景新村預售價每坪才 2.5 萬元，在當時也算價格不低的房價，希望未來完工後也能再次成為知名社區。洪正雄分析，台北大直已成為豪宅新聚落，而物以稀為貴，該案是明水路最後一塊建地、完工後樓高 25 層是當地最高；坪數規劃 50 坪內、也是當地少見的親民住宅案。

創意家行銷董事長王明正表示，聖得福大直明水案將於 2020 年第三季開賣；且從疫情發展至今，房市仍穩定交易，證明民眾對不動產仍有信心；若疫情控制得宜，預估下半年買氣應有機會持續上揚。