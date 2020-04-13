〈台股盤前〉遇3/13缺口下緣反壓 恐修正面臨量縮震盪整理

台股上周五 (10 日) 電子三雄走弱，終場上漲 38.18 點，以 10157.61 點作收，成交量 1212 億元，周 K 連 3 紅。法人認為，美股本周將進入財報周，由金融股領先登場，短線全球股市面臨壓力，反彈行情恐告段落，加上台股反彈位階來到 3/13 前波跳空缺口下緣的 10171 點反壓，指數不排除出現修正，面臨量縮震盪整理。

南韓三星顯示器今年底全面停止生產 LCD 面板，因應自家品牌電視、平板等對 LCD 需求仍強，三星決定將自家品牌產品 LCD 訂單全數交由夏普、群創等鴻家軍承攬，在其 LCD 訂單量龐大下，鴻海集團相關面板廠承接大單，有助提升營收與市占率。

台積電將於周四 (16 日) 召開法說會，由於新冠肺炎打亂全球景氣，台積電會否調整第 2 季展望、全年營收看法、資本支出、半導體景氣及高效運算需求看法，是外資圈最想掌握的五大焦點，外資並預估台積電首季毛利率將達 50 至 50.5%，每股純益將突破 4 元，挑戰同期新高。

而在 5 奈米產能方面，台積電供應鏈透露，台積電遭華為旗下海思砍 5 奈米投片量，相關產能缺口由蘋果吃下，蘋果並要求其第 4 季追加近 1 萬片產能，與超微爭搶 5 奈米強化版，加上輝達、超微等大客戶同步擴增 7 奈米投片量，台積電 5 奈米不但如期且全產能開出，7 奈米也將持續滿載至年底。

石油輸出國家組織、俄羅斯與其他產油國達成協議，同意在 5 月至 6 月間，每天減產 970 萬桶原油，以穩定受新冠肺炎疫情衝擊，導致供給過剩而低迷的油價，減產協議達成後，可望使油價止跌回穩，有利台塑化等塑化族群營運表現。

台灣最大網通品牌友訊 (D-Link) 爆經營權大戰，其將於 6 月 15 日舉行股東常會，改選 6 席董事與 3 席獨立董事，而今年董事會改選，市場派台灣鋼鐵集團找來前友訊總座林仕國與現任獨董馮鍾鵬聯手，提名足額競選，叫陣公司派。

法人認為，美股持續震盪向上，但漲勢趨緩，且費半指數已走跌，美股反彈可能告段落，加上本周將進入密集財報周，由金融股領先登場，短線全球股市均面臨壓力，反彈行情恐稍微告段落，台股本周不排除出現短線修正，面臨量縮震盪整理格局，可藉指數震盪拉回，佈局下半年展望佳、位階偏低的個股。