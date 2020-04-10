【日盛投顧】震盪盤堅 擇強擇優操作

◆盤勢分析

1. 在美股漲跌互見，台積電 ADR-1.94%，加上股王大立光看淡 2Q20 業績的影響，台積電、大立光連袂走跌，也影響今日台股表現，幸好金融、電機、橡膠等類股轉強拉抬指數，整個交易日加權指數僅在 10103~10165 點約 62 點的狹幅區間震盪，台股終場以上漲 38.18 的 10157.61 點作收，漲幅 0.38%，成交金額僅 1217.70 億元。三大法人合計賣超 5.86 億元，外資賣超 0.16 億元、投信買超 3.21 億元、自營商賣超 8.91 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，未脫反彈的常態，未爆量長黑前仍有高點可期。

(2)、均線：短線沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前反彈格局不變，有機會震盪走高化解上方缺口壓力。

(3)、技術指標：KD 黃金交叉，K、D 均突破 80 進入超買區，但若出現高檔鈍化，將有利漲勢持續，未出現死亡交叉前仍有高點可期。

3. 櫃買指數上漲 0.84%，收在 126.36 點，與加權指數同樣沿 5 日線上漲。支撐約 123.5 點附近，壓力為 128.14 點附近，未跌破 5 日線前漲勢不變。

4. 觀盤重點：指數從 3 月 24 日站上 5 日線，就沿著 5 日線上漲，未跌破 5 日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電

1. 宅經濟概念：在疫情影響下，民眾在家時間大增，除了遊戲族群外，網購的電商族群業績也可望大幅成長，在 8454 富邦媒續創掛牌新高後，激勵其他電商族群上漲，包括: 遊戲股的 3083 網龍、6111 大宇資、6169 昱泉、4946 辣椒等漲停外，電商股的 8044 網家、8477 創業家、2614 東森也以漲停作收。

2. 金融: 在 2882 國泰金公布首季稅後獲利 228.8 億元，創史上同期獲利次高，YoY+71.6%，稅後 EPS1.72 元的，加上近期外資、投信均回補金融股激勵的下，包括: 2882 國泰金、2881 富邦金、2823 中壽、2888 新光金、2891 中信金、6592 和潤等都有不小的漲幅。

3. 散熱模組：受惠居家辦公需求激增，加上大陸積極重啟 5G 基礎建設，散熱廠隨著生產線逐步恢復，3 月營運表現均可望優於預期下，除了 6230 超眾攻上漲停外，3338 泰碩、3653 健策、3324 雙鴻、6591 動力 - KY 等都有不錯的表現。

4. 操作建議：近期國際股市普遍上漲，而台股上檔雖逢 3/13 的空方缺口，但在下檔有國安基金與融券回補支撐下，若無突發性利空，仍以偏多操作為宜，但建議逢高汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。