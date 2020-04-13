國安糖漿 喝了再上？台指結算 台積電法說牽動後勢

台股上周站穩 10100 關卡，以 10157 點作收，雖然愈漲成交量能愈縮，市場觀望氣氛濃厚，但多頭仍算穩住陣腳。台股本周將有台指期結算，以及周四台積電法說，加上美股也進入超級財報周高峰，各大企業首季受到武漢肺炎影響成績單，也將正式浮上檯面。不過對台股來說，今日下午的國安基金召開例會與相關結果，更是攸關多頭信心的重要指標。10100 點可作為極短線盤勢強弱分界觀察區。關鍵點位為 10128、10171 與 10226 點。

10100 點整數關卡兩端護城河為 10085 與 10128 點，10128 點之上，才算站穩 10100 點，續往 10149、10171 點挺進，才可續攻 10200 點關卡，10226 點站上才確認收復 10200 點，10265 再過關，才有機會挺進 10300 與 10359 點，也是闖關 10400 點關卡前最重中途站，最好一鼓作氣搶下 0422 點灘頭堡。但如 10085 點未能守住，需提防回測 10058 點與 10026 點，10026 點也是萬點關卡能否站穩的最重要指標，萬點最後守護區為 9988 點，棄守短線盤勢有轉弱疑慮。萬點之下的關鍵位置，包括 9954、9900 點，如再棄守 9900 點需提防空方反撲，如再棄守 9866 與 9814 點，多方本波攻勢將告一段落。

時間進入 4 月中旬，本周三有台指期結算，本周四有台積電法說，均為台股重頭戲。今年各企業的首季財報，對於後市將有舉足輕重的影響，除了首季受到武漢肺炎疫情的影響程度，以及企業後續能見度，都將牽動法人大資金部位的布局與規劃。尤其是第二季，各企業大陸復工狀況不一，且各產業受到影響的程度上下游也大不同，如能率先必然都將獲得法人青睞。

不過今天將召開的國安基金例會，才是穩定多頭軍心的重要關鍵。國安基金宣布進場迄今，台股已大漲逾 1300 點，並成功重返萬點之上，國安基金後續動向如何？也將攸關台股是否再勇闖 10400 點缺口區的行進速度。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)