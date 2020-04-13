盤前財經大事搶先讀2020年04月13日

今日操盤前瞻

港股休市一日

台灣 2 月薪資統計

法說會：保瑞、成霖

除權息：廣穎

油價仍萎靡！OPEC + 敲定史上最大減產協議 日減 970 萬桶

石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，同意 5 月起每日產量減少 970 萬桶，這是 OPEC+ 史上最大的減產舉措，佔全球石油產量 13%。閱讀全文...

分析師：Fed 已經進行「戰時」等級救市 預計還有新招

美國聯準會週四 (9 日) 宣布了一系列新計畫，提供高達 2.3 兆美元的貸款，並啟動幫助中小企業以及州和地方政府的救助計畫。即使如此，外界認為，聯準會的救市招數還沒有完全用盡。閱讀全文...

彰銀 6 月董事改選 財部、台新金足額提名備妥法律專才應戰

彰化銀行 (2801-TW) 6 月 19 日即將舉行董事改選，根據彰銀公布的董事候選名單，財政部與台新金 (2887-TW) 雙方除了在一般董事與獨立董事採取足額提名外，獨董人選也很有默契的提名具法律背景的人選，兩大陣營攻防煙硝味十足。閱讀全文...

〈觀察〉87% 中小企業沒與銀行往來 突顯金融風險抵抗力斷層

普惠金融不夠普及不只是青貧老貧、弱勢族群才有的問題，全台中小企業數 146 萬家中，有 87%、近 130 萬家都沒跟銀行往來，突顯「金融風險抵抗力」出現斷層，大型企業與中小企業在資金融通管道落差大，但偏偏中小企業扮演著創造台灣經濟奇蹟的重要角色，主管機關應該更重視中小企業資金籌措能力薄弱的問題。閱讀全文...

〈觀察〉物價連續負成長 央行利率決策將有更大發揮空間

儘管暫無通縮疑慮，] 央行總裁楊金龍日前明示「降息還有空間」的說法下，目前物價狀態的確給了央行更多降息理由，在消費低迷、物價緊縮之際，不排除央行第二季會再次出手降息救經濟。閱讀全文...