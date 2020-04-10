電商動能延續 台灣大Q1 EPS 1.07元續拿下獲利王寶座

電信三雄今 (10) 日公布 3 月自結，台灣大 (3045-TW) 受惠旗下 MOMO 電商平台銷售業績動能延續，續拿電信雙冠獲利王寶座，單月每股純益 0.37 元贏過中華電 (2412-TW) 0.35 元、遠傳 (4904-TW)0.22 元；台灣大第 1 季每股純益 1.18 元，同樣優於中華電 1.07 元、遠傳 0.67 元，且單季稅後純益已連續 3 個季度正成長。

中華電 3 月營收 155.8 億元，月減 1.89%、年減 6.2%；營利率 21.95%，月增 0.99 個百分點、年增 3.85 個百分點；EBITDA 63.6 億元，月增 0.95%、年增 5.6%；稅後純益 26.8 億元，月增 1.5%、年增 5.9%，每股純益 0.35 元。

中華電第 1 季營收 481.5 億元，季減 12.82%、年減 6.2%；營利率 21.87%，季增 3.87 個百分點、年增 3.77 個百分點；EBITDA 193.5 億元，季增 2.98%、年增 1%；稅後純益 83.2 億元，季增 6.67%、年減 0.4%，每股純益 1.07 元。

中華電表示，因手機銷貨收入、資通訊專標案營收、國際網路營收及行動服務營收減少，導致單月營收較去年同期下滑，不過第 1 季財測達成率方面，營業淨利、稅前淨利及每股純益均超過預期。

中華電指出，截至第 1 季，光世代寬頻用戶數為 361.8 萬戶，60Mbps 以上客戶數 218.2 萬戶，其中 100Mbps 以上客戶達 162.4 萬戶。MOD 客戶數已來到 208.7 萬戶，行動通信總客戶數達 1101.5 萬戶。

台灣大 3 月營收 105 億元，月減 0.37%、年增 5.8%；營利率 13.52%，月減 0.71 個百分點、年減 0.48 個百分點；EBITDA 26.24 億元，月減 2.7%、年減 6.1%；稅後純益 10.5 億元，月減 5.4%、年增 0.9%，每股純益 0.37 元。

台灣大第 1 季營收 318.5 億元，季減 6.63%、年增 6.6%；營利率 14%，季增 1.21 個百分點、年減 0.16 個百分點；EBITDA 81 億元，季減 1.85%、年減 3.7%；稅後純益 33.1 億元，季增 12.16%、年增 7.9%，每股純益 1.18 元。

台灣大財務長俞若奚表示，由於旗下 MOMO 電子商務營收年增逾 4 成，帶動單月營收優於去年；獲利方面，第 1 季營收、營業利益已連續 3 個季度呈現年成長，稅後純益達全年財測 30%。

遠傳 3 月營收 63.4 億元，月增 1.78%、年減 9.58%；EBITDA 23.61 億元，月增 2.92%、年減 5.37%；稅後純益 7.25 億元，月增 1.83%、年減 3.2%，每股純益 0.22 元。

遠傳第 1 季營收 193.89 億元，季減 8.6%、年減 6.87%；EBITDA 70.03 億元，季減 1.24%、年減 6.26%；稅後純益 21.72 億元，季增 1.78%、年減 2.69%，每股純益 0.67 元。

遠傳表示，因手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響第 1 季營收表現，財測達成率 97%，不過每股純益超越財測目標，達成率 103%。新經濟部分，資通訊業務營收年成長幅度高達 87%，其中資安營收較去年成長 155%。