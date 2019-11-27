〈茂林法說〉重回蘋果供應鏈有影 明年IT產品營收比重將衝上5成

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (27) 日參加證交所舉辦的業績發表會，展望明年，外傳蘋果新款 MacBook Pro 鍵盤將改回剪刀腳設計，茂林可望重回蘋果供應鏈，董事長李滿祥表示，不對單一客戶、產品評論，但看好 IT 產品明年發展，估營收占比可望由現階段 3 成，成長到明年 5 成以上。

李滿祥指出，IT 產品中發光鍵盤比重占約 7-8 成，但不會只有單一客戶鍵盤需求成長，許多客戶都陸續採用，對未來展望相當樂觀，目前茂林 3 大產品線，包含 IT 產品、穿載、顯示器等，營收占比各占 1/3，預期明年 IT 產品營收占比將突破 5 成，穿載也同樣成長達 3 成，顯示器成長則較為緩和，占比將降到 2 成。

展望第 4 季，營運長蔡宗霖表示，去年原料漲幅較大，導致茂林獲利遭到侵蝕，但今年原料回跌，有助獲利表現，第 3 季毛利率已重回 20%，以目前市場供需狀況、在手訂單，預期原料價格仍可維持穩定，今年全年營收將持平去年。

茂林今 (27) 日也因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊，10 月營收達 6.04 億元，月增 26.13%、年增 5.67%，稅後純益為 6500 萬元，年增 280.44%，每股純益 0.5 元，累計前 10 月純益達 2.87 億元，每股純益 2.2 元。