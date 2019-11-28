蘋果單利多發酵 茂林股價續寫新高

市場看好導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 可望受惠蘋果新款 MacBook Pro 鍵盤改回剪刀腳設計，重回蘋果供應鏈，對此，茂林強調不對單一客戶、產品評論，但看好明年 IT 產品出貨可望大幅成長，營收占比可望突破 5 成，股價續創新高，早盤一度攻上 132 元、漲逾 9%。

茂林表示，IT 產品中發光鍵盤比重占約 7-8 成，但不只有單一客戶需求成長，許多客戶都陸續採用，對未來展望相當樂觀，目前茂林 3 大產品線，包含 IT 產品、穿載、顯示器等，營收占比各占 1/3，預期明年 IT 產品營收占比將突破 5 成，穿載也同樣成長達 3 成，顯示器成長則較為緩和，占比將降到 2 成。

展望未來，茂林指出，去年原料漲幅較大，導致獲利遭到侵蝕，但今年原料回跌，有助獲利表現，第 3 季毛利率重回 20%，依市場供需狀況、在手訂單，預期今年全年營收將持平去年。

茂林表示，為客戶需求預做準備，規劃今年底前完成擴建銅鑼廠 2 條產線，總計將達 10 條產線，以生產 IT 產品、顯示器為主，年底產能利用率將從現階段 4 成提升至 6 成以上，目前產線分布在中國上海、蘇州、中山，台灣有苗栗銅鑼廠，研發中心則位於美國克里夫蘭、台灣桃園。

茂林 10 月營收達 6.04 億元，月增 26.13%、年增 5.67%，稅後純益為 6500 萬元，年增 280.44%，每股純益 0.5 元，累計前 10 月純益達 2.87 億元，每股純益 2.2 元。