三大法人小賣5.86億元 外資大砍台灣50反1、最愛4檔金融股

台股今 (10) 日靠金融股領軍，終場加權指數上漲 38.18 點，以 10157.61 點作收。因適逢美國復活節，外資交投降溫，賣超手筆也較昨日縮手至小賣 0.16 億元，投信買超 3.21 億元、達連七買，自營商賣超 8.9 億元，三大法人合計賣超 5.86 億元。其中，外資大砍元大台灣 50 反 1，但大舉加碼金融股，買超前 10 名中，金融股就占了 4 席。

台指期部分，外資加碼多單 2108 口，未平倉口數來到 45637 口，三大法人淨多單增加 806 口至 18151 口。

外資買超前 10 名中，金融股就占了 4 席，買超冠軍為元大台灣 50 反 1，買超 3.5 萬張，為唯一買超破萬張個股，其餘分別為：國泰金、元大滬深 300 正 2、聯電、富邦金、兆豐金、台企銀、欣興、國泰美國道瓊正 2、智邦。

金融股今天表現火熱，也反映在外資動作上，除上述 4 席，華南金、開發金、永豐金也都在前 20 名之列。不過外資賣超前 10 名中，也有金融股蹤影。

外資賣超前 10 名，賣超富邦 VIX 19581 張、群創 13404 張，其餘依序為：元大金、世界、華邦電、華航、台積電、南茂、玉山金、長榮航。

投信買超前 10 名：中信金、第一金、世界、長榮、兆豐金、鎧勝 - KY、欣興、日月光投控、泰鼎 - KY、金像電。

投信明顯出脫面板雙虎，賣超前 10 名依序為群創、華通、友達、南亞科、華擎、群聯、旺宏、台積電、正隆、訊芯 - KY。

自營商買超前 10 名，元大滬深 300 正 2 獲買超 15,564 張居冠，其餘依序為：元大台灣 50 正 2、國泰美國道瓊正 2、新光金、國泰中國 A50 正 2、富邦印度正 2、國泰股利精選、富邦日本正 2、元大 S&P 黃金正 2、元大 S&P 原油正 2。

自營商與外資在元大台灣 50 反 1 的操作呈現對作，相較於外資加碼第一，自營商卻大舉砍殺元大台灣 50 反 1 高達 75,023 張，也是唯一破萬賣超，其餘依序為：國泰美國道瓊反 1、國泰臺灣加權反 1、富邦臺灣加權反 1、元大 S&P500 反 1、彰銀、元大 S&P500、元大台灣 50、玉山金、富時不動產。

整體來說，台股連二日站上萬點，且看來多方確實有慢慢增強的跡象，外資雖連二賣，但減碼力道縮小，期貨則連續兩天加碼淨多單，不過，由於反彈位階來到 3/13 前波跳空缺口下緣的 10171 點反壓，加上下周將面臨台指期結算，短線恐震盪加劇，建議投資人謹慎勿貿然追高。