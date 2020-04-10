中國消費回溫 美食-KY 3月營收觸底反彈 雅茗-KY月增逾90%

餐飲集團今 (10) 日陸續公布 3 月業績，營收來源主要來自中國市場的二大業者雅茗 - KY(2726-TW) 和美食 - KY(2723-TW)，單月營收仍較去年同期衰退，不過已較 2 月明顯成長，雅茗月增更超過 90% ，營運已觸底逐步回溫。

雅茗 3 月合併營收 6679 萬元，年減 58.27%，在中國消費力道和復工率已顯著提升下，較上月大幅彈升 92.31%；第一季合併營收 2.77 億元，年減 49.62%。

美食 3 月合併營收 14.87 億元，年減 24.98%，但較上月成長 7.99%，第一季合併營收 47.02 億元，年減 17.68%。

雅茗在疫情期間仍強化營運體質，除外送外賣占業績比重已超過 60%，3 月中旬快樂檸檬進駐天貓商城開店，進軍新零售市場，雅茗認為，隨著中國疫情趨緩，營運將逐步回歸正常。

另一方面，雅茗由於具備足夠現金流，為給予加盟商支持並營造安心營運的環境，2-3 月均祭出針對加盟商的特殊幫扶方案，提供 2 個月特許權使用服務費減免，隨著中國手搖飲市場重整，3 月初至今新簽約加盟店不斷增加，因此，雅茗仍看好，全年快樂檸檬新開店，仍有望達到原先設定的 500 店目標。

展望第二季，雅茗認為，由於疫情重災區武漢已解除封城，且日前清明連假期間旅遊景點均出現大批人潮，反映民眾恐慌心態逐步消弭，經濟活動回歸正軌指日可待。

美食則指出，中國門市自 2 月以來，復工門市穩定增加，截至 3 月底已有約 90% 的門市恢復營運，使中國市場營收月增率逾 30%。

不過，美國各級政府自 3 月中旬開始拉高防疫層級，限制民眾外出。85 度 C 已主動在第一時間響應，暫時關閉部分門市、縮短其他門店的營業時間，並移除所有內用座位，導致 3 月美國營收較去年同期下滑。

為強化在美國市場的營運，美食已加強與美國前三大外送平台 DoorDash 合作，推出盒裝麵包外送服務。

展望後市，美食認為，近期美國新增確診的速度放緩，對後市仍可審慎樂觀，而在中國，正積極提高門市清潔消毒的頻次，並透過無接觸配送、到店自提等方式服務線上客群，以及積極衝刺忠誠會員數，力拚拉升第二季營收回升力道。