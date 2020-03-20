緯穎去年純益年增逾1成 EPS 36.42元 擬配23元現金股利

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今 (20) 日公告去年財報，去年稅後純益 61.69 億元，年增 10.6%，每股純益 36.42 元，緯穎今也宣布去年盈餘分配，每股擬配 23 元現金股利，以今日收盤價 611 元計算，殖利率約 3.76%。

緯穎去年第 4 季合併營收 495.54 億元，季增 48.61%、年增 6.28%，毛利率 7.32%，季減 0.21 個百分點、年增 1.88 個百分點，營益率 5.66%，季增 0.49 個百分點、年增 2.1 個百分點，稅後純益 19.49 億元，季增 42.37 倍、年增 52.15%，每股純益 11.24 元。

緯穎表示，受惠規模經濟及關鍵零組件價格持續降低影響，銷售價格、成本同步降低，推升去年第 4 季伺服器出貨量與合併營收均創單季歷史新高，全年表現也優於去年，但去年 3 月上市增資，導致股本膨脹，每股純益為 36.42 元，低於前年。

累計去年緯穎合併營收 1636 億元，年減 9.6%，毛利率 6.94%，年增 1.06 個百分點，營益率 4.99%，年增 1.07 個百分點，稅後純益 61.69 億元，年增 10.6%，每股純益 36.42 元。

展望今年，緯穎指出，肺炎疫情在全球擴散，將增加更多雲端服務需求，但對供應鏈、物流等不確定因素升高，不過目前資料中心客戶需求穩定，仍樂觀看待今年整體出貨需求。