微星、技嘉3月營收優預期 受惠宅經濟Q2可望優於Q1

電競品牌大廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 受惠宅經濟、復工狀況良好，3 月營收優於預期，其中技嘉創下近 1 年新高，展望第 2 季，法人表示，在高單價新品推出、宅經濟發酵，將推升筆電、主機板、顯示卡出貨成長，第 2 季營運可望優於第 1 季。

品牌廠持續推新品，包含超微新顯卡 3 月底已上市，4 月英特爾也推第 10 代筆電處理器，輝達則有 Super 系列新品，下半年超微、輝達皆有新款 7 奈米顯卡問世，可望成為品牌廠營運動能。

展望今年，法人指出，微星今年舊品庫存減少、新品較多，雖然第 1 季受肺炎疫情影響，但全年毛利率可望提升，包含顯卡、主機板、電競周邊都將成長，筆電方面，隨著多款光影追蹤產品推出、還有微星結盟藍疊 (BlueStacks) 效益逐步發酵，有助銷售，另外創作者系列基期較低、成長性更優於電競，今年可望雙位數增加。

微星 3 月合併營收達 103.07 億元，月增 26.79%、年減 0.96%，為今年單月新高，累計第 1 季合併營收 285.03 億元，季減 11.05%、年減 3.34%。

受疫情帶動宅經濟，技嘉 3 月合併營收達 63.1 億元，月增 35.18%、年減 7.84%，衝上近 1 年新高，累計第 1 季合併營收 172.33 億元，季增 9.26%、年增 7.54%，表現逆勢強勁，技嘉也宣布與展碁國際 (6776-TW) 合作，搶出筆電租賃服務，持續搶攻居家辦公商機。