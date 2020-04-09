口罩輸出首日開放民眾申請 經部：已核可逾1.1萬件

經濟部今 (9) 日開放民眾寄送口罩給海外的親人，但民眾須上網申請輸出許可證，自上午 9 時開放，據統計至下午 5 點半已核可逾 11000 件申請，但因民眾申請大量湧入，導致申請網站出現異常，經濟部表示，已全力擴充流量。

經濟部指出，除網站申請外，民眾也可採取書面辦理，透過經濟部官網右方熱門便民服務，下載口罩輸出許可證申請書，填寫後再傳真至經濟部國際貿易局，將有專人登錄，但仍需審核作業時間。

經濟部進一步指出，如已取得輸出許可證號碼之民眾，可至郵局櫃台出示該號碼並交寄郵件。

根據經濟部規定，9 日上午 9 時起民眾可上網申請輸出許可證，就可以向郵局或快遞公司交寄口罩給海外的親人，但寄件條件必須符合，收寄件人為本國國民、收件者為海外配偶或 2 親等內親屬、每人每兩個月可寄收 30 片口罩。

經濟部表示，將透過經濟部與內政部電腦系統進行身分檢核，檢核寄件人與收件人為配偶或 2 親等內親屬，收件人居住國外，且雙方都有中華民國國籍，在身分檢核及數量無誤就會核發許可證，並以簡訊通知申請人，經濟部也提醒民眾注意寄件數量，若超過規定 30 片，海關將依緝私條例沒收、處罰。

另一方面，中華郵政也公布包含阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大、紐西蘭、澳洲、夏威夷等 111 個國家或地區已暫停收寄各類航空郵件，民眾需自行留意。