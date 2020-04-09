全台48萬名小店家喘口氣 財部主動減稅 2、3月營業稅打7折

為降低疫情衝擊，國稅局主動出擊調查小規模營業人狀況，台北國稅局局長王綉忠今 (9) 日表示，全國 48.2 萬家小規模營業人 1 月營業稅減免 10%，但考量 2 月起疫情逐漸嚴峻，減免提高至 30%，等於 2、3 月的營業稅直接打 7 折，估算約減免營業稅 1.9 億元。

王綉忠指出，過去營業稅重新查定都是由小規模營業人主動申請，再由國稅局派員查核，並從低認定銷售額，但考量疫情對小吃店、攤商等業者影響，為避免緩不濟急，因此國稅局主動出擊調減業者銷售額，降低疫情對業者的衝擊。

根據財政部近 3 個月蒐集、分析資料後發現，1 月疫情爆發初期，業者營業額約減少 1 成左右，但隨著疫情逐漸擴散，2、3 月這段期間營業額平均約減少 3 成，最後拍板由五區國稅局啟動自動調減營業額，讓全台小規模營業人都能受惠。

官員表示，目前全國共有 78 家業者受疫情影響，申請調減營業稅，其中北區國稅局部分已有 15 家營業稅額直接調降為零。王綉忠表示，如果業者 1 到 3 月期間營業額減幅大於 30%，可主動申請查定，國稅局將核實計稅保障業者權益。

北區國稅局官員表示，這波疫情對民宿、餐飲及零售業影響最大，以北區國稅局來說，共有 48 家業者主動申請調減營業稅，其中又以花蓮的民宿業、基隆與板橋的餐飲與零售業調減金額相對較多。

由於新冠肺炎疫情仍持續延燒，第 2 季營業額是否將比照第 1 季主動調減？王綉忠對此表示，小規模營業人是每季查定課徵，第 2 季將在 7 月發單、8 月申報繳納，因此第 2 季否調減還需視實際情況才能決定是否調整營業額。