鈺齊首季營收年增7.5% 春夏鞋款出貨無畏疫情成長近2成

製鞋業鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收 7.87 億元，月減 14.56%，年增 0.33%，首季營收 27.73 億元，年增 7.57%。公司指出，雖然 3 月營收認列受制疫情影響而有遞延，但今年春夏季鞋款出貨銷量，已比去年同期成長近 2 成。

鈺齊指出，3 月中下旬以來，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之急速惡化，迫使各國政府推出更多遏制措施，對人流、物流之管控也更加嚴謹，直接影響全球大部份正常經濟活動運作，不僅已波及集團各廠區之產銷順暢度，也導致品牌客戶下單態度轉趨保守，未來數月之營運展望，仍需視終端消費市場表現及全球疫情控管程度而定。

鈺齊 2019 年開源有成且節流得宜，各季營運強勁，全年營收 128.43 億元，年增 27.53%，稅後純益 12.79 億元，年增 72.2%，每股純益為 7.81 元，營收及獲利聯袂攀新高，獲利增幅更遠高於營收增幅。董事會決議擬對去年盈餘每股配發 5.5 元現金股利。

鈺齊經營團隊推行多品牌接單、產能擴增及分散產區策略等方針下，集團 2019 年旗下越南廠產能占比首度超越中國，非中國產能躍升至 6 成以上。