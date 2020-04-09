股東會防疫新規定 紀念品發放、報到地點要分開

股東會旺季即將到來，因應新冠肺炎疫情嚴峻，金管會今 (9) 日再修訂「股東會指引」，新增領紀念品與報到地點要分開。但根據新指引仍然設立「發燒隔離區」、而未禁止發燒者出席股東會，引發立委費鴻泰砲轟認為會讓股東會陷入高風險，對此，金管會主委顧立雄表示，依法無法剝奪股東出席股東會權益。

新冠肺炎疫情肆虐，甚至有無症狀感染的恐懼如影隨行，伴隨著股東會旺季到來，動輒上百名、甚至上千名股東齊聚一堂，該如何超前部署、將群聚感染的風險降到最低，成為各界關注重點，金管會今天再度發布新的股東會指引。

由於許多股東去股東會是為了領紀念品，根據新修股東會指引，新增領紀念品與報到處、開會地點要分開，單純領紀念品的股東如果不開會，就能有效分流當日出席開會與領取紀念品人潮。

此外，指引中要求各公司在開會通知書上要明訂請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，股東要全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘若股東發燒達額溫 37.5 度或耳溫 38 度者，就要請股東回家休息或迅速就醫治療。

不過如果遇到股東發燒，仍欲行使其股東權利時，指引中維持設立「發燒隔離區」的規定，並指出股務單位應受理報到，發給表決票及選舉票，由股東對各議案及選舉案進行意思表示後，交付表決票及選舉票予其指定人員代為投票，代為投票過程應全程連續不間斷錄音及錄影。

且發燒股東如果對議案有發言需要或提臨時動議時，應填寫發言條交由工作人員遞送安排於隔離安置場所發言或提出臨時動議，其過程應全程連續不間斷錄音及錄影。

對於「發燒隔離區」，費鴻泰表示，金管會應該下令規範有發燒者不得出席股東會，而非設立隔離區，金管會不以行政規範下令，責任就落到會務人員身上，會務人員不是醫療人員，要處理這些發燒的股東會有風險，難道要像醫療人員一樣穿防護衣嗎？

顧立雄表示，因為依法無法剝奪股東出席股東會權益，如果當天股東發燒，就會「力勸」其回家休息或協助其就醫，但如果股東堅持行使股東權利、一定要投票，可以委託他人投票，但仍要設隔離區，以免有發燒股東堅持要留在會場投票。

費鴻泰則認為，金管會應該應該直接禁止發燒股東進場，發燒股東如何行使股東權，例如透過網路等方式，可以再來思考；顧立雄也允諾會在指引發布後再聽取股務人員意見，進行滾動式檢討。