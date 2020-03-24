1950家上市櫃、興櫃公司注意 股東會開會通知書要載明防疫指引

有鑑於武漢肺炎疫情在全球不斷蔓延，為了避免股東會造成防疫破口，金管會今 (24) 日表示，「因應防疫召開股東會之作業指引」已經出爐，除了重申鼓勵投資人多利用電子投票行使股東權利以外，也要求上市櫃、興櫃公司應於開會通知書上載明相關配合防疫事項，讓股東清楚瞭解公司防疫措施。

目前約 1950 家上市櫃、興櫃公司，依證交法第 36 條規定，必須要在 6 月底前召開股東會完畢，股東會為室內集會，恐增加群聚感染的風險，金管會相當重視，根據股東會防疫指引，要求上市櫃公司在股東會開會前的會場防疫設置、開會當日的規劃動線及防疫作業都要備妥，同時，須研議因應疫情可能影響開會地點變更，訂定配套措施及備援方案等。

另外，股東如果要出席股東會現場，要配戴口罩，並配合量測體溫，如有發燒達額溫 37.5 度或耳溫 38 度者，應配合進到公司設置的隔離安置場所，並建議回家休息或就醫治療。

金管會進一步表示，呼籲公司及股務代理機構，加強宣導股東於疫情期間積極採用電子投票出席股東會，以使股東常會召開的同時，還能兼顧防範疫情、並維護股東參與會議的權利。此外，上市櫃公司也要在開會通知書上載明配合防疫的事項，讓股東清楚瞭解公司的防疫措施，有關作業指引內容，未來也會視衛福部疾管署疫情公告作滾動式調整。