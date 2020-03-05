超級股東會有6天已被搶滿 金管會將祭出防疫指引

5、6 月上市櫃公司股東會旺季即將來臨，外界擔憂股東會人群聚集恐成為防疫破口，對此，金管會證期局今（5）日表示，6 月目前有 6 天 (12 日、15 日、16 日、17 日、18 日及 22 日) 為超級股東會，已被搶滿達上限。若以股東會參與人數來看，有 10 家公司超過 200 人，有 1 家超過 1000 人，目前已請集保中心研議股東會防疫指引，將會盡快發布。

依照中央疫情指揮中心的公眾集會指引，1000 人以上的室、內外活動都視為大型集會。根據金管會統計，2019 年上市櫃公司股東會人數超過 200 人的有 10 家，其中有 1 家超過 1000 人。

外界擔憂股東會人群聚集恐成為防疫破口，甚至有立委建議若疫情嚴重，是否會思考放寬延期等因應措施。

對此，金管會表示，上市櫃公司股東會須如期在 6 月底前召開，證交法沒有但書排除規定，未如期召開有罰則，將依證交法第 178 條處以 24 萬元至 480 萬元，所以金管會正研議因應疫情如何彈性處理。

金管會表示，今年共有 1644 家上市櫃、興櫃公司有申報股東會日期，僅還有 5 家尚未申報。觀察上市櫃公司登記股東會日期，6 月目前有 6 天已經登記滿 100 家，依序是 6 月 12 日、15 日、16 日、17 日、18 日、22 日，其餘有 14 個營業日尚未額滿登記，而上述超過 200 人參與的 10 家公司，只有 2 家集中在同一天。

對於股東會防疫問題，金管會表示，先是鼓勵推廣電子投票，用手機、平板或電腦透過集保平台來投票，透過電子投票就可避免人員聚集，以 2019 年為例，電子投票率達 52.5%。至於到現場開會如何防疫，則將請集保研議股東會防疫指引，將會盡快對外發布。